Ciudadanos ha anunciado este martes su decisión de no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio tras el enésimo batacazo electoral que ha sufrido la formación en los últimos comicios municipales y autonómicos. Así lo ha expresado Adrián Vázquez, secretario general del partido, en una rueda de prensa posterior al 'Comité Nacional' convocado de "urgencia" este martes por la Ejecutiva 'naranja'.

"El mensaje de las elecciones ha sido muy claro. No hemos conseguido apoyo. Ahora que Sánchez vuelve a plantear las elecciones sobre sí mismo, hemos llegado a la conclusión de que los españoles no nos ven como una fuerza transformadora", ha explicado Vázquez, ya anunciando que "el Comité Nacional ha decidido que lo más inteligente para defender a Ciudadanos es no concurrir a las elecciones".

Eso sí, con matices. "Veremos si a la siguiente sí", ha advertido Vázquez, asegurando que desde "hoy mismo" se ponen "a trabajar en un proyecto reforzado, de rearme". Porque, según ha concluido en una intervención en la que ha estado acompañado de muchos miembros del partido, "el espacio liberal sigue siendo necesario". Y por ello, ha afirmado que estarán "preparados para ser decisivos en el futuro".

La posición de Ciudadanos se conoce un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara por sorpresa el adelanto de la llamada a las urnas tras el triunfo electoral del PP; también, después de que Ciudadanos no lograra obtener representación en ninguna de las autonomías en liza y quedara fuera también del Ayuntamiento de Madrid, donde Begoña Villacís ostentaba la vicealcaldía.

La Ejecutiva había convocado a este comité para el próximo lunes, pero habían decidido adelantar la reunión a la luz de los acontecimientos. En este comité, constituido tras el proceso de refundación del partido, figuran, por ejemplo, Villacís y la expresidenta 'naranja' Inés Arrimadas.

Según los estatutos de Ciudadanos aprobados en enero, es el órgano de dirección, gobierno y administración del partido entre Asambleas, y por tanto "el único órgano que tiene la potestad" para tomar una decisión sobre la concurrencia a las elecciones. Además de aprobar la participación del partido en los procesos electorales, también tiene el poder de aprobar cualquier acuerdo de coalición con otros partidos, tanto en el ámbito autonómico como nacional.