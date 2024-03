El Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) es la gran formación política de País Vasco, atendiendo a los resultados de todas las elecciones autonómicas celebradas en la región. De hecho, solo Ramón Rubial y Patxi López, ambos socialsitas, han logrado ser nombrados lehendakari sin pertenecer a este partido.

No obstante, que el PNV haya gobernado ininterrumpidamente en la última década —Iñigo Urkullu ha sido el lehendakari las últimas tres legislaturas— no ha evitado que entre los nacionalistas exista el temor no a la derrota, pero sí a una caída significativa del apoyo del electorado. Según las últimas encuestas realizadas, EH Bildu parte con una ligera ventaja respecto al PNV, una situación que tratará de revertir el nuevo candidato de los nacionalistas vascos, Imanol Pradales.

Imanol PradalesGil (Santurtzi, 1975) fue elegido para liderar la carrera hacia la Lehendakaritza por el PNV, después de que el partido anunciase en 2023 que asumiría la tarea de sustituir a Iñigo Urkullu, líder de la formación desde 2012 y lehendakari desde entonces. Hijo de Manuel Pradales y Rosa Gil, Imanol es el mayor de cuatro hermanos y durante sus estudios en la ikastola Asti Leku de Portugalete, en 4.º y 5.º, fue alumno del que luego sería su mentor y lehendakari, Urkullu. Un compañero de Pradales explica que daba "varias asignaturas" ("Gizarte Zientziak —Ciencias Sociales—, Natura —Ciencias Naturales—, Hizkuntza —Lengua—") y que se le veía "muy a gusto con los críos". "Disfrutaba" de coordinar las clases.

Se licenció y doctoró en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, misma universidad en la que se hizo profesor, aunque ahora está en excedencia. Pradales fue, entre 2007 y 2011, director de Bizkaia Talent, asociación para la atracción, retención y vinculación de talento en Vizcaya, impulsada por la Diputación junto con destacadas empresas y universidades de Euskadi. Además, entre julio de 2011 y junio de 2015 fue diputado de Promoción Económica. Desde entonces hasta la actualidad, ha sido el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

Un "chaval de barrio" con un perfil similar a Urkullu

Cuando fue elegido como sustituto de Urkullu, un amigo de la familia lo define como "un chaval de barrio" salido del seno de "una familia trabajadora y humilde que en los años 80" pasó "serias penurias". Sin embargo, los Pradales Gil lograron "salir adelante a base de esfuerzo, sacrificio y talento". Hasta donde ha llegado Pradales no le ha hecho olvidar sus orígenes, en el barrio santurtziarra de Mamariga, ni tampoco a "su cuadrilla del remo, su gran pasión junto a la política". Como cadete remó en La Sotera de Santurtzi, insignia del Clib de Remo Itsasoko Ama y llegó a bogar en la Bandera de la Concha, la competición de traineras por excelencia de San Sebastián.

Su madre, Rosi, había estudiado peluquería, pero aparcó su vocación para hacerse cargo de sus cuatro hijos, según explica una vecina de la familia. El padre, Manu, había estudiado Maestría Industrial, y se juntó con dos amigos para montar un pequeño taller. Sin embargo, lo perdieron en la crisis de los años setenta. Tal como ha relatado esta mujer, "durante la primera mitad de los 80, la familia las pasó canutas" y durante años "el padre estuvo más tiempo en el paro que trabajando". En 1985 encontró trabajo en un almacén en Vitoria-Gasteiz. Según su narración, gracias a aquel empleo y al esfuerzo de Rosi pudo salir la familia adelante.

En los años ochenta, durante la infancia y juventud de Pradales, era difícil practicar euskera en algunas zonas poco euskaldunes, como era Santurtzi, razón por la cual pasó un par de veranos en la casa de un compañero del trabajo de su padre, en Igorre, para practicar el idioma. Es por eso que algún dirigente del PNV recuerda que Pradales es "un defensor a ultranza y promotor activo del euskera".

Los referentes políticos de Imanol Pradales

Los padres de Imanol Pradales eran activos militantes del PNV, partido al que se afiliaron el mismo día de 1976. Pradales guarda grandes recuerdos de decenas de Alderdi Egunas ('Días del partido', que se celebran el último domingo de septiembre) y Aberri Egunas ('Días de la patria' en Euskadi, que se convoca cada año el domingo de Resurrección). Quizás la militancia de sus padres es la que lo llevó a convertirse en lo que es, pero lo cierto es que él mismo reconoce que "siempre" se ha sentido fascinado por el ámbito político. "Por eso mismo decidí estudiar Ciencias Políticas y Sociología, pero no lo hice pensando que me iba a dedicar a la política, sino porque me apasionaba la política", asegura.

Además de haber sido su profesor y su mentor, Iñigo Urkullu es uno de sus cuatro principales referentes políticos. Es, según él mismo ha explicado, la persona que le animó "a dar el salto al servicio público". Pero no ha sido el único: el primer lehendakari de Euskadi, Jose Antonio Agirre Lekube, fue su "gran inspirador", mientras que el exlíder del Partido Nacionalista Xabier Arzalluz es su referente en cuanto al arte de la oratoria. El exdiputado foral de Vizcaya José Luis Bilbao, quien también fue presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas hasta el año 2021, es para Pradales un "animal político" y "una grandísima persona". Cierra con él el círculo de sus referentes políticos.