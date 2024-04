Mientras algunos partidos han decidido mantener a sus candidatos para estas elecciones vascas , otros, la mayoría, han optado por renovar a sus cabezas de lista. Sumar no ha podido hacer ni una cosa ni la otra: es la primera vez que se presenta a las elecciones autonómicas de Euskadi, después de conformarse como partido político y presentarse por primera vez a unos comicios en las generales de 2023. Así pues, Alba García Martín (Bilbao, 1988) es la primera candidata de Sumar a unas vascas y también la más joven de esta campaña, en la que prácticamente todos los partidos han elegido a perfiles nuevos.

Licenciada en Psicología y con un máster en Intervención Social, ha trabajado como psicóloga con jubilados de Telefónica y también como coordinadora de SOS Racismo en Vizcaya, y es fundadora de la asociación Big Road Elkartea, una asociación para el desarrollo comunitario entre Euskadi y Senegal. "Siempre me han importado las personas y por eso he volcado mi carrera profesional en trabajar durante mucho tiempo en equipos educativos, acompañando a personas diversas en momentos complejos", explica ella misma en su biografía. Esta es la misma razón por la que la política "siempre ha estado presente" en su vida, militando en diferentes organizaciones, principalmente "a través del antirracismo y del feminismo".

No obstante, su salto a la política es relativamente reciente: no fue hasta 2021 cuando empezó a militar desde un partido político, Podemos Euskadi, como técnica y coordinadora de acción institucional. Y fue precisamente por este partido, que ahora se presenta separado de Sumar a las elecciones en Euskadi, por la que fue candidata para el Ayuntamiento de Bilbao, como número dos de Ana Viñals. Hasta que fue elegida para liderar la candidatura de Sumar en Euskadi, en febrero de 2024, formó parte de Podemos, pero en ese momento firmó su baja de la formación morada. Eso sí, siempre aseguró no haber dado un "salto" desde el partido morado y, en una entrevista con El Correo, explicaba que seguía trabajando "en el espacio donde ya venía haciéndolo".

Alba García se presenta como una "persona inquieta" que está "en constante aprendizaje" y cuya intención es, asegura, "devolver a la sociedad" lo que ésta le ha dado. "Lo asumo como un reto pero sé que el contacto con la calle es una toma de tierra que me da una ventaja", explica. Y es que desde su perfil más activista, reconoce conocer "de cerca" muchas realidades de la sociedad vasca, así como las "dificultades a las que se enfrentan los y las jóvenes en Euskadi, la lucha de las mujeres por despegarse del suelo pringoso en que vivimos adheridas o el desafío de lograr llegar a final de mes o poder ahorrar para unas merecidas vacaciones".

"Euskadi es mucho más de lo que quieren hacernos ver"

Para García, liderar este proyecto le sirve para "alzar la voz de muchas personas que se han sentido invisibilizadas por las instituciones" y que, al igual que ella misma, como reconoce, creen que "Euskadi es mucho más de lo que quieren hacernos ver". Y lo hace, desde luego, desde su perfil: "Ser mujer o ser joven en Euskadi no puede seguir siendo solo un titular, debe ser el eje para afrontar el futuro con políticas públicas que den soluciones a problemas enquistados durante años"; políticas públicas que, continúa, han de tener un enfoque "interseccional" y tener en cuenta a "una sociedad plural y diversa como la vasca".

Candidata a lehendakari, Alba García es la número uno de la lista de Sumar en Vizcaya (Bizkaia), aunque junto a ella están Jon Hernández Hernando, que lidera la candidatura en Álava (Araba), y Andeka Larrea Larrondo, la de Guipúzcoa (Gipuzkoa). Sumar se presenta, además, de la mano de Ezker Anitza-IU y Berdeak-Equo.