Desde hace no mucho, también se habla euskera en el Congreso de los Diputados, desde que se aprobó el uso de las lenguas cooficiales en el hemiciclo. Pero el idioma de País Vasco ya estaba antes en las calles: según datos del Euskal Estatistika Erakundea (Instituto Vasco de Estadística), el 62,4% de las personas que residían en la comunidad en 2021 tenían algún conocimiento del idioma. De ellos, 936.812 se consideraban euskaldunes —es decir, que hablan y entienden bien euskera— y 412.996 cuasi-euskaldunes, con conocimientos suficientes para comprender pero con dificultades para hablar el idioma.

En este escenario, el Instituto de Alfabetización y de Reeuskaldunización de Adultos (HABE) del Gobierno vasco ha puesto en marcha una plataforma digital para aprender euskera online, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y de una manera sencilla. Se trata de Ingura, una herramienta con "multitud de ejercicios basados en vídeos" parara facilitar la práctica del euskera hablado. Después de dos años desarrollando la plataforma, Ingura ofrece la posibilidad de trabajar en cuatro idiomas: euskera, castellano, francés e inglés, y la idea es que ofrezca cursos desde el nivel A1 al nivel C1 de manera progresiva.

Cada curso consta de dos apartados, uno abierto para el cual sólo será necesario inscribirse, y otro bajo matrícula, "prácticamente" gratuito, según indican desde el Gobierno vasco. "La idea es acercar a la ciudadanía al mundo del euskera y animarla a emprender su tránsito de usuario a alumno, atrayéndoles al aprendizaje participativo del euskera a través de los euskaltegis", explican. Euskaltegi es como se conoce en País Vasco a los centros de enseñanza de lengua vasca orientados para adultos. Cabe recordar que tanto en País Vasco como en Navarra y La Rioja existen, además, las ikastolas, que son centros educativos que tienen el euskera como lengua vehicular.

El inicio de Ingura, con Euskera nivel A1

Para este año 2024, Ingura ofrece un curso de nivel A1. Se trata de un curso compuesto por 60 unidades, diseñadas todas para que se puedan realizar de manera online, tanto individualmente como en grupo, "de forma tutorizada". El curso consta de 100 horas lectivas. Para la elaboración del curso se han seguido "las líneas metodológicas del Currículo Básico para la Euskaldunización de Adultos, desde un punto de vista comunicativo y orientado a la acción". Estos son los contenidos del curso:

Vídeo de situación : se ofrece una situación comunicativa "humorística y cercana, habitual en el día a día, utilizando la pronunciación, el ritmo y el lenguaje real y natural". La finalidad de este vídeo es observar y trabajar el lenguaje, el tema y el hecho comunicativo mientras el alumno puede hablar y escribir desde el primer momento.

: se ofrece una situación comunicativa "humorística y cercana, habitual en el día a día, utilizando la pronunciación, el ritmo y el lenguaje real y natural". La finalidad de este vídeo es observar y trabajar el lenguaje, el tema y el hecho comunicativo mientras el alumno puede hablar y escribir desde el primer momento. Vídeo explicativo : un profesor o profesora explica los contenidos de la unidad, así como varios ejemplos.

: un profesor o profesora explica los contenidos de la unidad, así como varios ejemplos. Ejercicios de autocorrección: actividades de gramática, vocabulario, lenguaje y contenidos culturales.

¿Es gratuito el curso de euskera?

El primer apartado, con las primeras 30 unidades, es totalmente gratuito. Sólo es necesario inscribirse en el entorno, desde el portal inguraonline.eus. Los 30 vídeos de situación y explicativos están disponibles con subtítulos en los cuatro idiomas anteriormente descritos, y en él también se incluyen los ejercicios para trabajar la gramática, el vocabulario, el habla y los contenidos culturales.

Al curso completo se podrá acceder en el año académico 2024-2025, para el cual sí que habrá que matricularse en un euskaltegi. Aunque esta parte del curso no es del todo gratuita, el Gobierno vasco ha abierto una nueva línea de subvenciones para cubrir gastos de los adultos que deseen matricularse en este curso A1 de euskera, ofertándolos "a un precio más asequible", siguiendo el objetivo de la legislatura actual de "promover la gratuidad de la matrícula de alumnos-adultos".

¿Es difícil aprender euskera?

Seamos claros: el euskera no es de los idiomas más fáciles de aprender para un castellanoparlante. Aunque lo cierto es que, además de la proximidad del origen del lenguaje nuevo al materno, también entran en juego otros factores como el interés personal, la etapa de la vida en la que se empieza a aprender un idioma o el contexto de aprendizaje, además de la capacidad innata del estudiante. Hay que recordar que muchos estudios indican que las personas que nacen en entornos bilingües y son educados en varios idiomas tienen una mayor facilidad para aprender nuevos idiomas en su vida.

Más allá de todo esto, sería correcto decir que no es un idioma sencillo, principalmente porque sus raíces tienen poco o nada que ver con las lenguas romances. Según un estudio publicado en 2009, de hecho, se podría considerar uno de los idiomas más difíciles de aprender del mundo. Sin embargo, tiene muchos factores para decir que no es del todo complicado. Por ejemplo, su pronunciación no reviste ninguna dificultad, ya que se pronuncia prácticamente igual a como se escribe, como el castellano. No existen apenas diferencias de género, existen muy pocos verbos irregulares y la acentuación es muy similar a la castellana, amén de que no se usan tildes.