De colegios sin llaves hasta planes diferentes en pareja: las anécdotas de la jornada electoral en Andalucía

Los detalles En un día crucial para el futuro de la comunidad, hay quien se ha tomado con filosofía la citación para estar en la mesa o bien pintando o comiendo cruasanes que les llevan sus hijos.

Las elecciones en Andalucía han estado llenas de anécdotas y situaciones curiosas. En algunos colegios faltaron llaves, papeletas e incluso mesas sin constituir, lo que causó retrasos en Sevilla, Málaga y Cádiz. Artistas como Joaquín aprovecharon para pintar en los centros electorales, mientras que personas como Juan ya conocen bien los manuales tras haber sido designados varias veces. Las elecciones también fueron un plan diferente para algunas parejas, y para quienes llevaron a sus hijos o mascotas, la jornada fue más llevadera. Además, hubo polémica con la candidata del PSOE en Granada por depositar su voto en la urna incorrecta.

Las elecciones de Andalucía no han estado exentas de anécdotas. De historias curiosas que contar a hijos y nietos cuando llegue el momento. De cosas que han sucedido en una jornada, en una en la que se decide el futuro de la comunidad, en la que ha habido de todo. En la que por haber ha habido incluso colegios sin llaves.

En donde han faltado papeletas o incluso mesas sin constituir. Retrasos, como los vividos en tres colegios de Sevilla, Málaga y Cádiz, hasta auténticos artistas que han aprovechado la situación y el estar en la fiesta de la democracia para pintar.

Es el caso de Joaquín que ha pintado el centro electoral donde le ha tocado: "Es lo único bueno, que pintamos y nos distraemos un poco".

Hay quien, como Juan, ya se conoce al dedillo los manuales de la mesa. "Es la tercera vez que me toca", cuenta sobre la convocatoria, otra más, que le ha tocado.

Porque nadie sabe cuándo le va a tocar. Porque hay veces que incluso llegan dos a la vez en lo que viene siendo un plan diferente en pareja: "No hay mal que por bien no venga".

Acompañado todo es más fácil, hasta cuando se está con los que no saben, como los perretes, de qué va la parafernalia que se ha montado.

O como los niños: "Me ha tocado mesa y niño, pero mira me trae cruasanes y todo".

Es lo que pasa en una jornada electoral. Una que, además de anécdotas, ha tenido polémica con la candidata del PSOE en Granada. Porque depositó el voto en una urna en la que no le correspondía y ahora, tras recurrir, quitarán un voto al azar de donde sí tenía que haber votado.

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