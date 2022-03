Hacer jabón casero es una forma sencilla de ahorrar y, sobre todo, de hacer algo creativo y gratificante con beneficios para ti y el medio ambiente.

Cuando haces tu propio jabón, escoges exactamente los ingredientes que te llevas a las manos, los aceites esenciales, las fragancias que le pones o no, los colorantes. Tú tienes el control de todo y eso es un privilegio.

El jabón artesanal se puede hacer de dos maneras: con glicerina o con aceite y sosa.

El método de la glicerina es más sencillo y, sobre todo, rápido. La glicerina es un humectante que atrae la humedad del aire a la piel. Algunos jabones comerciales eliminan la glicerina de las pastillas y la venden para hacer lociones y cremas. Sin ella, el jabón no es tan agradable para la piel y tiende a resecarla. Por eso, hacer tu propio jabón es una baza más a tu favor.

Por otro lado, el jabón de aceite supone esperar 40 días a que los jabones saponifiquen, porque hasta pasado ese tiempo no tienen el PH adecuado para la piel. Para hacer que el jabón limpie y no engrase, hay que mezclar la cantidad precisa de aceite y sosa, por eso es importante tener una balanza y hay un poco más de riesgo de que la aventura no salga del todo bien.

Cómo hacer jabón de glicerina

Lo más sencillo es comprar las bases de glicerina listas para derretir y verter. Solo hay que cortarlas y fundirlas (en el microondas o al baño maría, pero sin llevarlas a ebullición) para ponerlas en el molde seleccionado. Añádele la esencia con la que lo quieras perfumar, el color, etc.

Qué necesito para hacer jabón de aceite

1. Ingredientes: los elementos básicos son los siguientes y después debes añadir lo que necesites en función del tipo de jabón que vayas a elaborar.

- Aceite

- Agua (preferentemente agua blanda o agua destilada)

- Sosa cáustica (atención: sustancia altamente corrosiva)

- Aceites esenciales y exfoliantes (opcional)

- Colorantes naturales (opcional)

2. Materiales:

- Bol para mezclar de acero inoxidable o vidrio, nunca de aluminio

- Cuchara de madera

- Batidora

- Moldes

- Balanza

3. Protección personal:

- Gafas

- Guantes

- Manga larga

Jabón casero para la ropa paso a paso

1. Limpia 2 litros de aceite usado retirando las posibles impurezas ayudándote de un colador. Una vez colado, reserva el aceite para más adelante.

2. Vierte en un recipiente dos litros de agua.

3. Añade con mucho cuidado 246 gramos de sosa cáustica al agua, nunca al revés. Remueve lentamente con la cuchara de madera hasta que se disuelva. La mezcla debería quedar transparente. Irá cogiendo temperatura, pero es normal.

4. Deja reposar la mezcla hasta que se enfríe. Entonces, añade el aceite usado que habíamos reservado. Sigue removiendo hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Añade el aceite esencial que más te guste, un colorante natural o cualquier sustancia que desees para enriquecer el jabón natural.

6. Vierte la mezcla en los moldes que darán forma a tu jabón artesanal.

7. Espera un par de días hasta que se solidifique para poder desmontarlo y cortarlo.

8. Para que el jabón se endurezca del todo y el proceso de saponificación se complete, deja reposar el jabón ya cortado al menos 40 días.

Jabón casero de uso cosmético

Si lo que te apetece es hacer tu propio jabón para la cara o el cuerpo lo que debes hacer el utilizar un aceite de oliva virgen extra u otro también de buena calidad, como puede ser el aceite de coco, en lugar del aceite usado de cocina.

En este caso, se trata de enriquecer al máximo la mezcla para que el jabón casero tenga las propiedades que tu piel necesita. Quizás puedes añadir extracto de aloe vera o elementos exfoliantes.

También en este caso, deberás reducir la cantidad de sosa cáustica. Te recomendamos que consultes la cantidad exacta según el aceite de base que vayas a utilizar en alguna tabla de saponificación.