Roban 15 bicicletas de gama alta valoradas hasta en 3.000 euros en apenas dos minutos en una tienda de Jerez

¿Qué ha pasado? Los atracadores rompieron con una maza el cristal de 18 milímetros para entrar en la tienda y, en apenas dos minutos, llevarse todo lo que querían bajo la mirada y los gritos de los vecinos. La Policía les está buscando.

Varios encapuchados han protagonizado un atraco en una tienda de bicicletas en Jerez que bien podría ser parte de una película. Con una maza en la mano rompieron el cristal de 18 milímetros del escaparate para, posteriormente, sustraer hasta 15 bicis de gama alta en apenas un par de minutos. La alarma prácticamente ni sonó.

Porque fue como una función. Una, dos, tres... y así hasta 15 bicicletas por valor de hasta 3.000 euros. Los vecinos, alertados por el estruendo del cristal roto, comenzaron a gritar y a silbar desde los balcones. Ellos, ni se inmutaron. "¡Tus muertos, chivata!", se les escucha decir mientras meten todo en la furgoneta.

Una que se dio a la fuga con las puertas abiertas. Pitando. En una secuencia que todavía sorprende a los vecinos. "No sabría decirte cuántos eran. Cuatro o cinco", cuenta una testigo.

Lo que tienen claro es de dónde son los atracadores: "Por el acento son de aquí, te lo digo yo. Andaluces son seguro".

Y eso que poco duró el atraco, porque en apenas un par de minutos ya se llevaron todo. El encargado de la tienda desvela cómo pudo ser posible: "Está claro que ya sabían lo que tenían que llevarse. Arrasaron con lo que había. Hay mucha gente buscando ese tipo de bici de gama alta".

Es lo que se llevaron. Eléctricas, de carretera, de montaña... El escaparate, destrozado; la tienda, patas arriba. Las bicis que no querían, por el suelo.

Ahora, gracias a las grabaciones de los vecinos con sus respectivos teléfonos móviles, la Policía ya está investigando lo sucedido para localizar a los atracadores.