Los adolescentes británicos aprenderán este nuevo curso con qué frecuencia tienen que cambiar las sábanas de la cama. Sin duda se trata de una cuestión compleja en la que no hay consenso, apunta El Gran Wyoming, que asegura que cada vez que se ensucian sus sábanas se compra una cama nueva.

El Intermedio ha salido a la calle para comprobar si los españoles sabemos cada cuánto hay que cambiar las sábanas. "Una vez a la semana, pero en realidad las cambio cada 15 días", confiesa una de las mujeres entrevistadas en el centro de Madrid.

"Me imagino que cada dos meses o tres", cuenta otro despistado entrevistado, para acabar asegurando que las cambia cada mes.

Otro hombre cree que depende del uso que uno le dé: "Si solo dormimos, cada dos tres días, pero si le da un uso diario de buenas buenas, cada día".

Lo cierto es que según un microbiólogo de la Universidad de Nueva York, las sábanas tienen que cambiarse dos o tres veces por semana. "Allí el nivel de higiene es diferente, están más avanzados", comenta un joven al respecto.

Después, la reportera enseña a los entrevistados las imágenes de los ácaros que aparecen en la ropa de cama cuando no está lo suficientemente limpia. A pesar de ello, algunos no cambiarían sus rutinas de limpieza: "Yo soy animalista, no me importa", dice uno. Otra comenta que así no duerme sola.

¿Además de dormir, para qué usamos la cama?

La reportera pregunta a los entrevistados qué más cosas hacen además de dormir. Una de las respuestas más repetidas es la de "comer". "Bien de tostadas y bien de migas por la cama", bromea una chica. "Es uno de los pequeños placeres del 'pijariado'", reconoce otro chico.

Por último, una chica cuenta que alguna vez estando en la casa de algún ligue ha dicho: "yo de estas sábanas no me fío", al verlas sucias, y ha evitado hacer nada en ellas.