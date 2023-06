Qué es un beso arcoíris y cómo hacerlo sin riesgos

Las redes sociales han hecho viral el llamado beso arcoíris o 'Rainbow Kiss'. Una tendencia en Tiktok que pedía, precisamente, no buscar en Google el significado de esta práctica sexual, ha acabado por ponerla en el candelero.

Pero ¿qué es exactamente un beso arcoíris? El nombre puede despertar la curiosidad y, por otro lado, dar mucho pie a error. Hay quien piensa que se trata de besarse con distintos labiales, de felaciones con distintas bocas (pintada con diferentes labiales) que dejarán el pene "como un arcoíris". Pero el beso arcoíris que está de moda no se trata de nada de eso.

Beso arcoíris: ¿qué es exactamente y cómo se hace?

El beso arcoíris es aquel que conlleva el intercambio de fluidos corporales, en concreto: sangre menstrual y semen, después de realizarse mutuamente sexo oral.

Para hacer el beso arcoíris, primero las dos personas se hacen sexo oral. Pueden hacerlo en la típica postural del 69 o como les sea más cómo y excitante. El plan (otra cosa es lo que suceda después) es que una persona recoja semen eyaculado en la boca y la otra sangre menstrual. Al terminar o en pleno clímax, se besarán mezclando dichos fluidos en sus bocas, creando el supuesto beso arcoíris.

¿Por qué se practica el beso arcoíris?

Intentar buscar una razón para una práctica sexual quizás sea algo absurdo y bastante inapropiado. En este caso, la duda surge porque la menstruación en general y la sangre menstrual en particular están cargadas de estigma y son tabú en determinadas sociedades y círculos de pensamiento.

No obstante, cómo cada persona quiera vivir su sexualidad es algo que le pertenece solo a ella. Elementos como los juguetes sexuales ya están más normalizados (os dejamos este artículo sobre: Satisfyer y estimuladores de clítoris: cómo funciona, qué es y cuál elegir). Y también, el potenciar la sexualidad con los masajes tántricos. Lee este artículo si quieres saber qué es un masaje tántrico y para qué sirve.

¿Es higiénico el 'Rainbow Kiss'?

Puede que un beso arcoíris no sea lo más higiénico y seguro para probar con tu pareja. Y hablamos de tu pareja estable. Si se trata de una relación esporádica, no es una práctica recomendada, sobre todo porque no sabes cuál es su estado de salud sexual.

Hay que tener en cuenta que el semen y la sangre de la regla pueden contener agentes patógenos potencialmente infecciosos que pueden causar enfermedades importantes.

Cuáles son los riesgos del beso arcoíris

El intercambio de fluidos corporales conlleva ciertos riesgos para la salud. Los riesgos para la salud asociados al beso arcoíris son similares a los de cualquier práctica sexual sin protección:

Posible transmisión del VIH

Posible transmisión de la hepatitis

Posible transmisión de la gonorrea

Posible transmisión del herpes, la sífilis y la clamidia, entre otros.

Cómo hacer el beso arcoíris sin riesgos

En realidad, no hay ninguna manera de hacerlo con cero riesgo, pero lo más seguro es practicarlo con tu pareja habitual y después de haber realizado un exámen para verificar el estado de salud, Debéis descartar cualquier enfermedad o infección de transmisión sexual.

Variantes del beso arcoíris

El beso arcoíris del que todo el mundo habla en las redes sociales es el que hemos descrito en el que se intercambian sangre menstrual y semen, pero puede darse el caso de que este tipo de sexo oral no implique un pene y una vagina.

Por ejemplo, si ambas personas de la pareja tienen una vagina, ambas pueden estar menstruando, o tal vez una de ellas lo está y la otra no. Igualmente, liberará secreciones vaginales que pueden ser utilizadas en el beso.

El beso arcoíris también puede realizarse si ambos miembros de la pareja tienen pene, ya que intercambian el semen del sexo oral en el beso posterior.

Otros besos altamente sexuales

El beso arcoíris es uno de los besos sexuales de más alto voltaje, pero no es el único. Hay otros que también pueden subir instantáneamente la temperatura en la cama:

1.El beso negro: (conocido también como annilingus) consiste en introducir la lengua o el dedo en el ano de la pareja.

2.El beso blanco: es una de las "nuevas" prácticas sexuales que consiste en dar sexo oral a la pareja y cuando eyacula, dejar el semen en la boca y darle un beso con el semen. Sin embargo, esta práctica también podría poner en riesgo tu salud.

3.El beso húmedo: las lenguas tienen mucho protagonismo y se produce un gran intercambio de saliva.

4.El beso francés: una felación.

5.El beso de Singapur: consiste en la contracción repetida de los músculos de la vagina mientras el pene está dentro. Esto produce una especie de masaje y sensación de succión que, si se hace bien, puede producir muchísimo placer a ambos miembros de la pareja.