¿Cómo saber si es alergia o resfriado?

Más de ocho millones de personas sufren alergia en España, la gran mayoría de ellos (siete millones), alergia a las gramíneas. Es la afección por antonomasia de la primavera, especialmente cuando hay fuertes lluvias, momentos a los que le siguen importantes floraciones. Pero el final del invierno y el inicio de la estación templada también viene de la mano de numerosos virus: aunque las gripes están más vinculadas al pico duro del invierno, cuando termina la estación fría todavía quedan 'revoloteando' multitud de virus y bacterias que provocan un resfriado tras otro.

Llegados a este punto, ¿cómo se puede saber si lo que uno sufre es una alergia o un catarro? Lo primero que hay que hacer es diferenciar estos procesos. Los catarros y resfriados (y también las gripes) son causadas por virus y tienen síntomas comunes como el goteo nasal —la sensación continua de que se caen moquillos de la nariz—, la congestión o el dolor de garganta. En los resfriados también son frecuentes la tos, los estornudos y los ojos llorosos y enrojecidos. La gripe, por su parte, puede provocar sensación de cansancio, dolor muscular y dolor de cabeza, además de fiebre, sudoración e incluso escalofríos, derivados de la fiebre.

Las alergias, por su parte, son una reacción del sistema inmunitario a algún agente externo que el cuerpo no tolera, como el polen, el polvo o algunos alimentos, entre muchas otras cosas. Cuando la alergia afecta a nivel respiratorio, los síntomas van desde el goteo nasal hasta la hinchazón de la nariz, pasando por picor de ojos y lagrimeo constante. Además, las alergias también tienen en común con los resfriados otro síntoma, que es el de los estornudos, aunque en procesos alérgicos normalmente se dan encadenados.

¿Entonces, es resfriado o es alergia?

La gripe es más fácil de identificar, pero entre resfriados o catarros y alergias puede haber dudas. En ocasiones, sólo dejando pasar el tiempo se sabe si se trata de un proceso catarral o alérgico, pero si nos fijamos en algunos síntomas, podemos tener una idea más clara de cuál de los dos puede ser:

Color de los mocos : la mucosidad suele ser diferente en función del proceso. En alergias, las secreciones nasales suelen ser claras, líquidas y transparentes; en los resfriados (e incluso gripes) es más densa, incluso llegando a ser espesa, y suele adquirir un tono amarillento o verdoso.

: la mucosidad suele ser diferente en función del proceso. En alergias, las secreciones nasales suelen ser claras, líquidas y transparentes; en los resfriados (e incluso gripes) es más densa, incluso llegando a ser espesa, y suele adquirir un tono amarillento o verdoso. Picor de ojos y nariz : cuando la nariz y los ojos pican, es más frecuente que se trate de una alergia. ¿Pueden picar también en constipados? Sí, pero suele ser más leve.

: cuando la nariz y los ojos pican, es más frecuente que se trate de una alergia. ¿Pueden picar también en constipados? Sí, pero suele ser más leve. Estornudos : en ambos procesos se dan estornudos; durante los procesos alérgicos se suelen repetir de manera espasmódica (es decir, encadenados), mientras que en los catarros son más aislados.

: en ambos procesos se dan estornudos; durante los procesos alérgicos se suelen repetir de manera espasmódica (es decir, encadenados), mientras que en los catarros son más aislados. Fiebre: este es quizás el síntoma más claro. Si hay fiebre, casi con total seguridad hay algún virus detrás, porque la alergia no suele ocasionar fiebre.

este es quizás el síntoma más claro. Si hay fiebre, casi con total seguridad hay algún virus detrás, porque la alergia no suele ocasionar fiebre. Ojos llorosos : durante las alergias, el lagrimeo es frecuente, mientras que en constipados no lo es tanto y, en ocasiones, sólo hay una ligera molestia.

: durante las alergias, el lagrimeo es frecuente, mientras que en constipados no lo es tanto y, en ocasiones, sólo hay una ligera molestia. Tos: por norma general, en la alergia la tos suele ser seca. Cuando hay resfriado, la tos suele tener mucosidad.

Otro de los aspectos en los que fijarse para saber si es alergia o resfriado es el ritmo de aparición de los síntomas: cuando se trata de alergia, los síntomas aparecen de manera repentina y rápida, y aunque se pueden extender durante un tiempo, también pueden desaparecer muy rápido. En los resfriados la aparición de síntomas es más lenta y progresiva y, desde luego, no desaparecen de manera súbita en ningún caso.

Cuánto tiempo tarda en curar un resfriado (o una alergia)

Teniendo en cuenta que los resfriados están provocados por virus, no hay antibiótico que valga para curarlo. Eso sí, en algunos procesos catarrales sí que es necesario, si lo receta el médico en cuestión, tomar algún tipo de antibiótico si se genera alguna infección, como una otitis, una faringitis o una bronquitis. Pero el resfriado en sí no se puede 'curar'. Hay una máxima que se suele decir en estos casos: el resfriado se cura en siete días con medicamentos y en una semana, sin ellos. ¿Por qué? Porque se suelen resolver por sí solos en este periodo de tiempo. Sí hay algunas medicinas que pueden ayudar a mitigar los síntomas (antitusivos para la tos, antipiréticos para la fiebre...).

Los procesos de alergia, por su parte, no se 'curan' como tal. Para determinados niveles de alergia se siguen tratamientos con vacunas, que son tratamientos de largo plazo, pero para los procesos alérgicos concretos —las alergias primaverales, por ejemplo, o un brote de alergia cuando uno se enfrenta puntualmente a su alérgeno— no hay nada que lo cure. Igual que con los resfriados, existen los antihistamínicos para mitigar los síntomas de la alergia, pero no quiere decir que la curen en ningún caso.

Un cuadro de alergia puede durar un momento puntual (unas horas, unos días, unas semanas...) o permanecer de manera constante y crónica, pero estar 'activa' sólo en algunos periodos del año. Así pues, los síntomas de la alergia pueden aparecer y desaparecer en el tiempo.