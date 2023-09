La migraña es una enfermedad neurológica que afecta a más de 5 millones de personas en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Y es, además, en todo el mundo, la tercera enfermedad más frecuente y la segunda causa de discapacidad. Esta enfermedad es mucho más que un "simple dolor de cabeza".

Según explica el Dr. Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, "la migraña es una enfermedad neurológica caracterizada por producir episodios recurrentes de dolor intenso y discapacitante, que se describe como pulsátil, y que a menudo van acompañados de otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido".

Además de esto, en "un 30% de los casos va acompañando a otros síntomas neurológicos llamados "aura"entre los que se pueden incluir alteraciones en la visión, trastornos sensitivos o dificultades en el habla", añade el doctor.

"Es también frecuente que algunos afectados describan un gran cansancio o dificultad para concentrarse al final de las crisis de migraña. Todo esto explica el motivo por el que la migraña es el tipo de cefalea que más impacto tiene en el trabajo, con una reducción de la jornada laboral superior a 12 horas semanales en el 10% de los trabajadores afectados", señalan por la su parte desde la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), con motivo del Día Internacional de la Acción contra la Migraña, que se celebra cada 12 de septiembre.

Por regla general, continúa el doctor Irimia, "las crisis de migraña son de gran intensidad, muy discapacitantes e impiden que el paciente pueda hacer vida normal. Además, dependiendo de la frecuencia en la que aparezcan estos episodios de dolor de cabeza, la discapacidad será mayor".

Así, se llama migraña crónica cuando se sufre dolor de cabeza más de 15 días al mes, y son las personas que la sufren las que suelen experimentar un mayor grado de discapacidad: En España, la sufren unas 1,5 millones de personas.

Más del 62% de las personas con migraña se sienten estigmatizadas

Pese a su prevalencia, incapacidad y consecuencias, la migraña es todavía una enfermedad que conlleva mucho estigma porque -como decíamos al principio- se desconoce mucho y se piensa que "es solo un simple dolor de cabeza" que se pasa con un analgésico, pero no es así.

"Más del 62% de las personas con migraña se sienten estigmatizadas por la falta de reconocimiento social de la enfermedad", informan desde la AEMICE, quienes lanzan la campaña de concienciación Invisibles para hacer precisamente visible a esta enfermedad y sobre todo, para que, socialmente, se comprenda más.

Tal como explican desde esta entidad, "la migraña suele ser banalizada y, por tanto, invisibilizada. Y el motivo es porque la cefalea es un síntoma común entre la población, pero no todos los dolores de cabeza son iguales. La migraña no es un simple dolor de cabeza porque se caracteriza por una cefalea muy intensa y muy incapacitante. Muchas personas que no conocen la enfermedad consideran que el dolor no es incapacitante o que se debe a malos hábitos de la persona".

Pero no, la migraña "es una enfermedad neurológica que tiene una base genética, que aparece de forma inesperada y condiciona enormemente la vida laboral, social y familiar de las personas que la padece".. De hecho, tal como añade la SEN, la migraña es una de las cefaleas primarias más frecuentes en España, ya que afecta a aproximadamente a un 14% de la población.

"Y, aunque es una enfermedad que puede debutar en personas de todo tipo y edades, en aproximadamente un 80% de los casos se da en mujeres en edades comprendidas entre los 20 y los 50 años", aseguran desde la SEN. Algo que también se da en otras etapas de la vida, por ejemplo, un 9% de las niñas europeas padecen migraña frente al 5% de los niños.

Esta alta prevalencia de la enfermedad, unida a las altas tasas de discapacidad que provoca -más del 50% de las personas que padecen migraña presentan un grado de discapacidad grave o muy grave-, han convertido a la migraña "en la primera causa de discapacidad en España entre los adultos menores de 50 años", finaliza la SEN.