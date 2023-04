Entre un 12-20% de la población española sufre estreñimiento: más frecuente en mujeres, en personas con vida sedentaria y en aquellas personas cuya dieta carece de líquidos y de fibra. Por ello, aumentar el consumo de fibra es fundamental, pero a veces no es suficiente sólo con eso.

Es importante tener en cuenta a qué llamamos realmente estreñimiento, porque a veces podemos pensar que lo tenemos cuando realmente no es así (o lo contrario). Según los expertos de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), tener estreñimiento significa no llevar o no tener un tránsito o un ritmo intestinal normal.

Y tener un ritmo intestinal normal sería hacer un máximo de tres deposiciones al día o un mínimo de tres deposiciones semanales. Por tanto, y según los especialistas de esta entidad, se define como estreñimiento "a aquella situación en la que una persona presenta menos de tres deposiciones a la semana y hay además, presencia de heces duras, de escasa cuantía y más secas".

Una de las cosas que debemos tener claras es la de "evitar usar enemas repetidamente ya que irritan la mucosa intestinal", afirma a laSexta.com Ana del Villar (@tu_dietista_personal), dietista-nutricionista y farmacéutica en Sevilla. Así, y según su consejo, antes de recurrir a los enemas, sería importante hacer caso a una serie de recomendaciones (que contaremos a continuación) y acudir a un profesional. Consultar con nuestro médico siempre será la mejor opción.

7 trucos para combatir el estreñimiento

1. Consume alimentos ricos en fibra

Es sin duda una de las claves fundamentales, probablemente la más importante. Los alimentos ricos en fibra y con alto contenido de agua son fundamentalmente, las zanahorias crudas, las manzanas con cáscara y los aguacates.

Según explica del Villar, "cuando se consumen estos alimentos crean un gradiente osmótico, lo que significa que obligan a que entre más agua en el colon durante la digestión que ayuda a aliviar y a prevenir el estreñimiento, al hacer que las cosas fluyan un poco más suavemente".

Es importante, según aconseja la FEAD: tomar 3 raciones de frutas al día (preferiblemente enteras); 2 raciones verduras diarias; de 4 a 6 raciones de cereales o derivados integrales y de 2-5 raciones de legumbres a la semana ya que son, según los profesionales digestivos, una de las principales fuentes de fibra.

2. Disminuye el consumo de algunos alimentos

"Cuando hay estreñimiento, sería bueno reducir el consumo de ajo, cebollas, frijoles, manzanas, melón o arándanos. También los plátanos -alimentos que habitualmente son recetados cuando hay que tratar una diarrea-. El motivo es que reducen la velocidad de los movimientos del intestino", expone del Villar.

3. Bebe café, mejor algo caliente (pero no muy caliente)

También ayuda a "mover las tripas" como decimos coloquialmente. Porque para evitar el estreñimiento, es importante que las tripas se muevan. Así que "las bebidas calientes, en general, sobre todo una taza de café o té caliente por la mañana, ayudan a mejorar el tránsito intestinal", aconseja la experta.

No obstante, hay que tener cuidado porque tomar las bebidas y las comidas demasiado calientes es perjudicial: es un "factor probable" de cáncer oral, tal como aseguró la Organización Mundial de la Salud hace ya algunos años. En este artículo de la agencia SINC podemos entender la relación.

4. Bebe infusiones

También ayudan contra el estreñimiento, según explica del Villar: "El sen es la más conocida, ya que actúa como laxante estimulante, lo que anima a los músculos del intestino a trabajar para defecar. El jengibre, más conocido por tratar las náuseas, también ayuda con el estreñimiento".

5. Asegúrate de estar bien hidratado/a

Es sin duda unos de los consejos más importantes. La hidratación es fundamental contra el estreñimiento ya que "una de las causas más comunes de este problema es la deshidratación. Cuando el cuerpo está mal hidratado, lo compensará extrayendo agua del intestino grueso o colon, lo que provoca heces duras", explica la experta.

6. Haz ejercicio

Lo que sea para "mover las tripas". El sedentarismo es otro de los enemigos y causantes del estreñimiento, por lo que hacer cualquier tipo de ejercicio ayudará: "Hacer senderismo, caminar por terrenos irregulares, practicar running, caminar a diario y montar en bicicleta pueden aumentar tu metabolismo, lo que a su vez incrementa la motilidad intestinal".

7. Evita el uso contínuo de enemas

Y por último, el último de los trucos o consejos es como hemos dicho al principio evitar el uso continuado de edemas. Se pueden usar de forma puntual, según comentan los especialistas de FEAD en su página oficial: "En algunos casos se pueden emplear enemas de limpieza con el fin de evitar la impactación fecal tras varios días sin defecar".

Consulta con tu médico: es la mejor opción

Pese a todo, "es fundamental acudir al médico cuanto antes si se tiene estreñimiento y haciendo todo lo anterior no mejora o si lleva tiempo con él", aconseja del Villar. Pero sobre todo, "deberíamos ir inmediatamente (a nuestro médico) cuando tengamos cualquiera de los siguientes síntomas: sangrado por el recto; sangre en las heces o dolor constante en el abdomen", concluye la nutricionista.