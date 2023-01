Las Navidades son esas épocas llenas de luces, de colores, de regalos, de emoción... y de comida. Después de las copiosas cenas de Navidad y Nochevieja, de las ingentes comidas de Navidad y Año Nuevo y de los aperitivos, las cañas y demás, aún nos quedan unos días para que terminen las fiestas y sí, algo más de comida: ¿qué hay más tradicional en esta época que disfrutar y compartir el roscón de Reyes?

Lo cierto es que aunque la receta del roscón de Reyes puede ser más o menos sencilla, lo más común (y cómodo) es comprarlo en una panadería, una pastelería o un supermercado. Elegir un roscón de Reyes de supermercado tiene su ventajas (no todo el mundo tiene cerca una pastelería especializada, por ejemplo, y suelen ser más baratos), pero los dulces industriales suelen ser menos sanos que los artesanales. Ahora bien, dentro de los industriales la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado su tradicional informe navideño, comparando desde la calidad de las grasas que lleva a los tipos de azúcar que usan, así como su sabor y aroma.

Los roscones de Reyes de supermercados, cada vez mejores

Según la OCU, si bien su valor nutricional no es bueno —"en el mejor de los casos se trata de un bollo elaborado con mantequilla y relleno de nata"—, los roscones de Reyes industriales han ido "mejorando la calidad de los ingredientes, en especial la del relleno de nata". Y esto se nota, por ejemplo, en las grasas empleadas en su elaboración: "No es lo mismo usar mantequilla en el bollo y nata en el relleno, que recurrir como sucedáneo a otros tipos de grasas vegetales, de girasol, palma, coco, etc.", señalan desde la organización.

Hace una década era común mezclar grasas vegetales para estas recetas, pero esta Navidad "la situación es la contraria": de los nueve roscones analizados, sólo hay uno que no usa mantequilla en exclusiva para la masa ni nata para el relleno. Se trata del roscón de Mercadona, que mezcla aceite de girasol y mantequilla para el bollo y nata con aceite de palma, coco y nabina (colza) para el relleno. Sin embargo, los nueve roscones usan jarabes de glucosa y fructosa en lugar de recurrir únicamente a azúcar.

En lo que respecta a los aditivos, la OCU señala que es el punto débil de estos productos, ya que aunque toda la bollería industrial los usa, en este caso "se pasan": "de media cada roscón recurre a más de doce aditivos, y hay alguno que supera los 16, lo que explica las malas valoraciones". Además de analizar los componentes de los roscones, la OCU también ha recurrido a un grupo de expertos pasteleros para su degustación, quienes han señalado que hay algunos industriales que tienen una muy buena relación calidad/precio.

Los mejores roscones de Reyes de 2023

Según este análisis, el mejor roscón de Reyes de supermercado vuelve a ser el de El Corte Inglés: los expertos que participaron en la degustación destacan su textura y su "suave sabor a cítricos", mientras que viene con una "buena cantidad" de nata de relleno y un buen sabor lácteo. Además, por su "buena calidad en las grasas empleadas" es el mejor de este análisis, pero también en cuanto a su relación calidad/precio, con un precio de 17 euros por kilo.

El roscón de Reyes de Lidl también está bastante bien valorado, gracias a sus grasas de buena calidad y a su "aceptable" sabor. Por otro lado, hay tres roscones de los nueve que "no superan el mínimo de calidad exigible": uno de ellos, por la alternativa utilizada para el relleno, que no es 100% nata. Estos son los roscones analizados por la OCU, ordenados por calidad: