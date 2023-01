Todavía queda el roscón de Reyes, uno de los dulces más típicos que sólo, además, se toma, o al menos así manda la tradición, el 5 y/o el 6 de enero, la víspera o el mismo Día de Reyes. Sin embargo, entre tantas comidas, dulces y excesos navideños, lo mejor será tomar un roscón de Reyes que sea algo más saludable.

Y sí, es posible tomarlo más sano, y no sólo eso, sino que también sea más digestivo, es decir que "siente mejor al estómago". Que a estas alturas, lo importante ya no son sólo los kilos sino cómo está nuestro estómago. La clave una vez más está en elegir bien los ingredientes. En este caso, también el lugar donde compramos.

Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que "cuanto menos procesado esté el roscón, más calidad tendrá y más fresco será; y por tanto,más saludable", asegura a laSexta.com Belén Fontán Calvo, nutricionista del Complejo hospitalario Ruber Juan Bravo.

Por ello, lo mejor es acudir a tu obradoiro o panadería de confianza, donde sabes que las cosas te sientan bien y que usan buenos ingredientes. También, es muy aconsejable y será mucho mejor todavía, más saludable, que la base del bizcocho esté elaborada a partir de pan de masa madre.

Roscones elaborados con pan de masa madre

Los roscones hechos a partir de masa madre son mejores porque "la fermentación de las harinas es más natural, no requiere siquiera, el uso de levaduras, lo que sí exigen es más tiempo (la fermentación puede conllevar días)", explica Fontán.

Es cierto que no los encontraremos, por ello, estos días en todas las panaderías pero seguro que sí en algunas; eso sí, el precio será mayor; pero los resultados que obtendremos serán también mayores: "Más esponjosidad, muchísima mejor digestibilidad (se digiere mucho mejor) y también, menor índice glucémico", indica.

Y esto último es es así, porque estas fermentaciones, al hornearla, "no tienes los probióticos naturales que sí tiene un yogur natural, por ejemplo, pero sí que generan, unos ácidos de cadena corta que van a hacer que el índice glucémico sea menor".

Por ello, si se puede, mejor comprarlos de masa madre y si no, comprarlos con buenos ingredientes, es decir, que no sean roscones industriales. Por ello, lo mejor en estas ocasiones, insiste Fontán, "es acudir a nuestra panadería de confianza".

Es cierto no obstante que según comentaba la OCU, en su reciente listado de los mejores roscones del supermercado, que aunque el valor nutricional de esos roscones industriales no era bueno, al menos, algunos supermercados han ido mejorando la calidad de sus ingredientes. Por ejemplo, no es lo mismo nutricionalmente hablando, usar mantequilla en el bizcocho que otros tipos de grasas vegetales o mezclas como aceite de palma, aceite de coco, etc.

Evita los rellenos para no añadir más calorías

A nivel calórico realmente no podemos decir que un roscón sea mejor, en este sentido, nos va a dar igual. "Realmente, serán las mismas, pero es distinto las calorías que tenga una cosa al efecto que metabólicamente tenga", expone Fontán.

Lo que sí podemos hacer es "evitar los rellenos, la nata, los chocolates... sobre todo los de supermercado, que suelen ser rellenos muy industriales que incluso matan el sabor del roscón", sostiene la experta.

Por ello, los rellenos, si podemos evitarlos, mejor (es decir, si no nos gustan demasiado) porque estamos añadiendo calorías que realmente no aportan si lo que queremos tomar es roscón, que es un bizcocho algo diferente que el resto.

"Incluso, si tampoco nos encanta, podríamos evitar también la fruta escarchada y sustituirla por frutos secos. Las almendras del roscón, en este caso, sí serían interesantes porque al final son grasas saludables y nos sacian un poco más".

Lo que no sería lógico es que para hacerlo más sano lo escojamos sin azúcar y con harinas integrales, porque al final estamos hablando de un dulce que vamos a tomar dos días al año, es algo muy puntual. "Por lo que ya no estaríamos hablando de roscón de Reyes sino de otra cosa. No tendría sentido hacer eso", asegura.

Si podemos, mejor hacer roscón casero

También es una muy buena opción, hacer el roscón casero, sobre todo si nos gusta cocinar. "Porque además el olor que deja el bizcocho, gracias al agua de azahar, cuando se está horneando es muy, muy agradable", asegura Fontán; y es que muchas veces, las comidas son recuerdos... También el olor que dejan.

Y qué día hay más especial que el Día de Reyes, sobre todo cuando éramos niños o cuando hay niños por la casa... Por ello, también es bueno, y además muy saludable, si sabes elegir los ingredientes, prepararlo o cocinarlo en casa.

Según la receta familiar que elabora Fontán -que podéis ver en este artículo- sólo hay ingredientes naturales, usando como grasa mantequilla y una cantidad de azúcar de 150 gramos.

Así, lo mejor de hacerlo en casa, además del olor, "es que sabes los ingredientes y las cantidades que estás echando: eres mucho más consciente de ello y así puedes evitar alimentos de mala calidad y sobre todo grasas poco saludables que nutricionalmente no son buenas", finaliza Fontán.