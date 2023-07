La vida está llena de segundas oportunidades y hay quien dice que éstas son mejores que las primeras. Pero cuando una relación se rompe por culpa de unainfidelidad, ¿qué tiene que pasar para que la pareja vuelva a recomponerse, a juntarse y a tener una relación estable y duradera? Es el caso de la archiconocida Tamara Falcó y su futuro marido Íñigo Onieva que se casan esta tarde, 8 de julio, en El Rincón, finca que heredó de su padre el Marqués de Griñón, fallecido por COVID en marzo de 2020.

La psicóloga y sexóloga Ana Sierra, comunicadora y escritora -autora de varioslibros de sexología y psicología-, asegura a laSexta.com que lo primero que debe pasar no es sólo perdonar en sí la infidelidad sino hacer un trabajo más amplio.

"El perdón en sí no es suficiente para tener un relación estable tras una infidelidad. Lo que realmente va a marcar la relación será el trabajo que hagan entre ambos ambos miembros de la pareja para llegar a acuerdos -si no estaban ya previos antes de la infidelidad- o si éstos se tienen que revisar. Y por supuesto, cumplir con lo acordado y revisar de vez en cuando esos acuerdos", explica Sierra.

Es lo que se llama "responsabilidad afectiva", señala la psicóloga. Y es al fin y al cabo de lo que se trata. "De que no haya deslealtades. Porque una cosa es la infidelidad y otra la deslealtad y el engaño". Y además es importante tener en cuenta que generalmente "las personas que son infieles de forma reiterada no van a cambiar, es muy probable que no cambien", indica la psicóloga.

A veces para perdonar una infidelidad, hay que pasar un duelo

Así y en el caso concreto de Tamara Falcó, "parece que el objetivo de casarse es muy superior a todo lo que ha pasado antes. Porque si no, si no hay boda y no se cumplen las expectativas y los sueños de vida que puede tener Falcó, su autoestima caería, y no quiere fracasar en sus objetivos", opina Sierra.

Porque después de una infidelidad y para que la relación vuelva a construirse a y restablecerse de nuevo la confianza, "se necesitas tiempo, tiempo para perdonar realmente esa infidelidad y para repasar y revisar todos los acuerdos que hemos comentado antes", sostiene la experta. Para repasar las cosas que funcionaban y no en la relación, sin poner por supuesto, ni límites ni controles, porque una relación sana no se basa en eso. Es fundamental que haya una confianza sólida.

Incluso hay veces que según el tipo de relación que se haya tenido o dependiendo de la persona o de la pareja en sí, la persona a la que le han sido infiel -explica esta profesional- "tiene que pasar un duelo y tiene que pasar tiempo para perdonar realmente, sobre todo si teníamos una idea muy férrea de que nunca jamás perdonaríamos una infidelidad y después la finamente, acabas perdonando". Por ello, señala que "el caso de Tamara Falcó fue muy rápido y normalmente, se necesita tiempo para perdonar", insiste.

Porque realmente, "el perdón tiene que llegar porque quieres de verdad a esa persona y no por otros motivos", asegura Sierra. Tales como seguir mitos del amor romántico como aquello de tener una media naranja en la vida, o querer casarse porque sí para formar una familia o por no querer estar sólo/a...

Por ello es importante, finaliza la psicóloga, tener claro que quieres seguir con esa persona, que los acuerdos han quedado bien cerrados y hablados por ambos y que para que la relación funcione y segundas partes sean buenas después de la infidelidad, debe haber como hablábamos antes esa "responsabilidad afectiva", que los acuerdos y las lealtades se cumplan y permanezcan intactas.