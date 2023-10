Sobre todo la primera maternidad, pero en general ser madre conlleva una gran presión que afecta a la salud mental de las mujeres. Según datos del estudio 'No eres menos madre', del Club de Malasmadres y Danone, 6 de cada 10 madres reconocen ser demasiado exigentes consigo mismasdurante la crianza de sus hijos/as y hasta 9 de cada 10 se sienten juzgadas como madre con frecuencia.

Además, y según este trabajo, la búsqueda por 'querer llegar a todo' es uno de los obstáculos que más afecta a las mujeres para vivir su maternidad en libertad. "Son muchas las mujeres que sienten cómo su salud mental se desmorona cuando llega la maternidad, y no hablo solo de caer en una depresión postparto, sino de los sentimientos contradictorios, del cansancio extremo, de la ansiedad y de la pérdida de identidad", afirma Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres.

Hablar de salud mental durante la maternidad, añade Baena, "es hablar de algo que sigue siendo tabú porque estamos en una sociedad donde no se visibiliza, no se respeta, no se acompaña y no se entiende en muchos casos que una madre pueda sufrir emocionalmente pese a tener en brazos a un bebé al que ama profundamente. Visibilizar para concienciar, concienciar para sentirnos comprendidas, para que la salud mental se cuide desde el embarazo y así conseguir que las madres seamos reconocidas, cuidadas y comprendidas".

"A veces lleva un tiempo encontrarnos como madres, ya que todas nacemos al tiempo que lo hacen nuestros hijos. Construir nuestra nueva identidad, al igual que pasa con todos los procesos de aprendizaje, va a venir acompañado de muchos aciertos y por supuesto de muchos errores. Durante ese tiempo, sé amable contigo, acepta que no puedes llegar a todo y pide ayuda siempre que lo necesites", aconseja Silvia Nava, psicóloga general sanitaria, experta en Salud Mental Perinatal.

Por otro lado, la depresión posparto es otra de las cuestiones que apunta este trabajo. Concretamente, una de cada diez madres la padecen, ascendiendo a un 25% en el caso de las madres primerizas. "Abordar esta situación es fundamental, ya que estas mujeres tienen mayor dificultad para vincularse con sus bebés y pueden no sentirse capacitadas para afrontar la maternidad, lo que a su vez les generará un gran sentimiento de culpa. Debido a este bajo estado de ánimo, es frecuente que comiencen a dejar de realizar actividades que le resulten placenteras lo que continuará retroalimentando este estado de ánimo bajo", añade Nava.

De hecho, tal como explicaba, en este artículo Depresión posparto: así se puede identificar (y tratar) un problema más común de lo que creemos, Natalia Valverde, psicóloga perinatal, infantil y familiar, "es importante insistir en la importancia de que la madre no debe sentirse culpable por tener este problema, porque podría pasarle a cualquiera. Que la culpa no es de nadie".

5 consejos para cuidar la salud mental materna

Ante la exigencia de los cánones impuestos por la sociedad, Silvia Nava destaca cinco consejos clave para cuidar y mantener una buena salud mental materna:

1. Eliminar listones imposibles de alcanzar.

Para ello, es importante revisar cuáles son tus referentes, ya que es posible que no encajen dentro de tu propio modelo de maternidad. No hay dos maternidades iguales, hay madres con hijos e historias completamente diferentes.

2. Consultar a un profesional en salud mental...

Ante la mínima sospecha de que algo no está bien a nivel anímico, por duración o intensidad de los síntomas. En este caso, la psicoterapia, así como una evaluación adecuada para valorar la necesidad de incluir tratamiento farmacológico.

3. Contar con una buena red de apoyo que respete nuestras decisiones.

Descubrir grupos de madres, lactancia o crianza puede ser de gran utilidad durante el proceso.

4. Contar con recursos e información de utilidad para poder elegir libremente qué queremos y conectar con la madre que queremos ser.

5. Corresponsabilidad en la crianza.

La crianza es dura, cansada y exigente. Por ello, compartir cuidados, preocupaciones y carga mental es imprescindible siempre que sea posible.