En navidades, la comida es sin duda una de las grandes protagonistas y en enero podemos venirnos abajo por haber cogido a lo mejor algunos kilos que no queríamos. Pero ¿cómo lo hacemos? Si todo esta lleno de turrones, alcohol y alimentos grasos y calóricos que no solemos comer (o al menos no tanto) durante el resto del año...

Lo más importante es el sentido común y disfrutar de estas fiestas. Disfrutar realmente de la Navidad y todo lo que conlleva. Y esta es una de las cosas que aconseja a laSexta.com la nutricionista Laura Jorge (@ljnutricion), dietista-nutricionista y CEO del Centro de nutrición y psicología Laura Jorge (Valencia).

A continuación, la experta en nutrición nos ofrece 10 trucos o consejos que podemos aplicar durante estas fiestas y que pueden servirnos de ayuda durante estas fiestas, que realmente para muchos, seguro que han empezado ya, con las cenas de empresas, amigos invisibles y demás celebraciones que comienzan ya en diciembre.

1. No hay tenerle miedo a las navidades

Es sin duda una de las claves principales. Y es que "si tenemos buenos hábitos de alimentación y sabemos comer sano no hay que tenerle miedo a las navidades. Pues al fin y al cabo son 5-6 comidas diferentes en el mes de diciembre (más o menos dependiendo de nuestra actividad social)", sostiene Jorge. Es importante por ello "disfrutar, olvidarnos de si vamos o no a engordar y no anticiparnos en negativo". Si de normal, tenemos buenos hábitos de comida y alimentación, no hay que tener miedo en comer algo más en Navidad. Son ocasiones excepcionales.

2. Objetivos realistas

Si estamos en un proceso de pérdida de grasa y cambios de composición corporal, aquí sí tenemos que ajustar los objetivos. "Y estos objetivos tienen que ser realistas. Por ejemplo, intentar comer algo diferente los días claves pero llevar una dieta sana los días que no son estrictamente festivos. Porque si no, será complicado que esa semana bajemos de grasa. Por ello, hay que ajustar los objetivos durante estos días festivos.

3. Controla las cantidades de lo compramos y cocinamos

Otra de los consejos que nos recomienda esta especialista en nutrición es el de controlar las cantidad que compramos y cocinamos. "Ya nos son únicamente las comidas de los días claves sino que al final, el resto de días estamos tomando sobras. Y en algunas casas, hay platos que son saludables pero en otras casas son platos más energéticos y grasos", afirma Jorge. Igualmente, pasa con el turrón. Que en vez de comerlo los días claves, tenemos la bandeja en la cocina y picamos cada vez que pasamos por ella. En estos casos, estamos tomando más calorías y grasas de cuenta. Por ello, es importante controlas esas cantidades y comerlas solas cuando toquen.

4. Incluye también frutas y verduras en estos días

"No podemos olvidarnos de las frutas y las verduras que son las grandes olvidadas siempre que estamos en fechas especiales", señala. Esto es, pueden perfectamente estar presente en las comidas y cenas de navidades, podemos innovar en la cocina y dejar en este sentido, dejar volar nuestra creatividad. Y por supuesto, podemos ofrecer fruta como postre. Por ejemplo, un plato "bonito" de fruta cortada. "Si la ofrecemos cortada, la gente se la come", asegura la experta.

5. Mantén una rutina

Aunque estemos de vacaciones, es importante mantener una rutina de comidas y llevar más o menos horarios regulares. Dejando un poco de lado, los días de comidas y cenas señaladas, pero no obstante, es importante seguir en este sentido unas rutinas, aunque éstas sean diferentes, unos horarios. "Porque muchas veces cuando no la hay, empezamos a descuidar y descontrolar las comidas".

6. No saltarse comidas

Sin duda, éste es uno de los consejos más importantes. No, no hay que saltarse comidas. "Mucho cuidado con no desayunar o con no comer para luego poder comer lo que quiera en la cena. "Porque esto puede hacer que llegues a las comidas navideñas con más apetito y acabes comiendo más cantidad de la cuenta". Y estas comidas suelen ser más calóricas y grasientas. por eso, es clave que aunque tengamos una cena, desayunemos y comamos.

7. No, no hay que compensar nada

Relacionado con lo anterior, es importante que "no entremos en compensaciones ni este tipo de cosas. Eso no es sano, ni física ni mentalmente y puede que entremos en los círculos viciosos de las dietas", asegura Jorge.

8. Controlar el alcohol y las bebidas azucaradas

Cuidado con el alcohol y los refrescos. "Hay que tener presente el agua que es la bebida por excelencia siempre", asegura Jorge. No obstante, si vamos a consumir alcohol o refrescos, debemos tener al lado el vaso de agua para equilibrar, aconseja.

9. Comer de forma consciente

A veces comemos más acelerados o pendientes de la conversación, en lugar de lo que comemos y eso hace que escojamos más unas opciones que otras. Por ello, ésta, comer consciente es una herramienta que nos puede ayudar (en navidades y siempre) a conectar con nuestras sensaciones de saciedad para no llegar a ese momento de hinchazón.

10. Rodearnos de gente que nos ayude en las comidas

Este es un buen consejo si por ejemplo, queremos cuidarnos y tenemos una relación no muy saludable con la comida. Es importante es este caso -aconseja Jorge- visualizarnos comiendo, en el momento de la comida y ver quién nos puede incomodar más y quienes van a ser nuestros aliados en la comida (aquellos que van a ayudarnos a hacer mejores elecciones). En general, este consejos "puede servir para muchas personas pero sobre todo para aquellas personas que están haciendo el trabajo de mejorar su relación con la comida", concluya la nutricionista.