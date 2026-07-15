La Ruta del Jabugo se degusta en Huelva

Cuando pensamos en Huelva y en verano viajamos mentalmente a sus playas (a Doñana, a Isla Cristina) y también a sus vínculos con la historia del Descubrimiento de América porque porque de aquí partió Colón, ahora bien, la provincia de Huelva tiene mucho más que ofrecer en verano y cualquier época del año y entre ese mucho más que ofrecer está, sin duda y ocupando el lugar más destacado de la lista, el jamón… y es que pocos jamones hay, si es que hay alguno, mejores que el jamón de Jabugo.

El corazón de la ruta del Jabugo está, lógicamente, en el pueblo que da nombre a esta denominación de origen protegida pero ni mucho menos se queda ahí sino que alcanza a todo un ecosistema que no por nada es Reserva de la Biosfera por la UNESCO dentro del Parque Natural de Sierra e Aracena y Picos de Aroche; 31 son los municipios de forman parte de la denominación de origen protegida Jabugo y no diremos que tengas que recorrerlos todos (aunque no sería mal plan) pero sí hay algunos que son imperdibles:

Jamones de Jabugo | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

Aracena, Aroche, Corteconcepción, Cortegana, Cumbres Mayores, Galaroza, Higuera de la Sierra, Jabugo y Santa Olalla del Cala es donde están los secaderos en los que el jamón madura; donde querrás detenerte más tiempo será, probablemente, en Jabugo porque es el lugar ideal para entender como el clima y la altitud determinan la calidad del jamón; Aracena es también parada obligada porque su castillo goza de no poca fama y, además, es ahí donde está el Museo del Jamón, un museo en el que entender todo el proceso de elaboración de este manjar.

Puedes trazar tu propio itinerario, crear tu propia ruta del Jabugo, o seguir uno de los dos itinerarios más populares (uno te asegura la visita a Aracena y el otro a Jabugo): el primero arranca en Vadezufre y termina en Alájar pasando por Corteconcepción, Aracena y Linares de la Sierra; mientras el segundo empieza en Santa Ana la Real y termina en Cortegana pasando por Castaño del Robledo, Jabugo y La Nava. Cualquiera de las dos rutas cuenta con bares y restaurantes en los que disfrutar auténticas degustaciones de jamón de Jabugo.

Jamón de Jabugo | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

¿Experiencias que puedes disfrutar en la ruta del Jabugo? Desde catas sensoriales en bodega hasta clases de corte y también caminatas por la dehesa descubriendo el entorno natural en el que viven los cerdos que dan el mejor jamón del mundo… Y después ya puedes acercarte a la playa para descansar unos días tras haber disfrutado de una escapada gastronómica de primer nivel.