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Dónde ver el partido de España del Mundial 2026 en Madrid: pantallas gigantes, cines, terrazas y más

España se juega el pase a las semifinales del Mundial 2026 frente a Francia este martes 14 de julio. Si quieres vivir el partido rodeado del mejor ambiente, te contamos los mejores lugares de Madrid para verlo en pantalla gigante o disfrutarlo con otros aficionados.

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El jugador español Mikel Merino celebra un gol en el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos) EFE/ Lavandeira Jr

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Irene Picazo
Irene Picazo
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Este martes 14 de julio España juega contra Francia en las semifinales del Mundial 2026 y si hay un acontecimiento que nos une a todos, es este. Por eso en Viajestic hemos querido recoger los mejores lugares para que puedas verlo con tus amigos, familia o pareja.

1. Pantalla gigante en la Plaza de Colón

Ya es el clásico del Mundial de este año, ya que la Real Federación Española de Fútbol y el Ayuntamiento de Madrid montaron al principio del torneo la conocida como Plaza Selección, donde puedes encontrar pantallas gigantes de alta definición para ver el partido.

2. Pantalla gigante en Madrid Río

Lo mismo ocurre en Madrid Río, que tiene dos pantallas gigantes en Puente del Rey. Cuenta con dos zonas principales de pie frente a cada pantalla y varios espacios laterales. Si quieres acceder a este lugar, tienes que hacerlo desde los paseos peatonales de Madrid Río y también habrá señalización, seguridad y servicios de emergencias.

3. Rita's Mirador

Rita’s Mirador, la terraza exterior del Riyadh Air Metropolitano, es el lugar ideal. El espacio contará con pantalla gigante, música, picoteo, barras y ese ambiente al aire libre que a las nueve de la noche en Madrid se agradece.

4. Autocine de Madrid

El gran despliegue de The Lenovo GARAGE en Autocine tiene nombre: Operación Mundial. Un espacio que contará con una zona premium climatizada, pantalla gigante de alta resolución, food trucks, DJ y speaker desde las 18h y una zona de retos con futbolines y penaltis donde si marcas te llevas premio.

5. Otros cines con proyecciones especiales

Algunos cines de Madrid también proyectan el partido en sus salas:

  • Cinesa: El precio de la entrada (desde 8 euros) incluye el acceso y menú con palomitas grandes y refresco de 1 litro. Puedes encontrar distintos cines en todo Madrid.
  • Yelmo Cines: En Yelmo también puedes encontrar la oferta de entrada + menú Mundial, pero en esta ocasión por 8,30 euros. También hay varios cines en toda la capital.

6. Sports Bar

Algunos de los más conocidos en Madrid son: James Joyce Irish Pub, La Fontana de Oro, The Irish Rover, QW Bar & Pub o O’Connell St. Pub, Fratina Sport Bar, 87 Millas Sport Bar o Distrito 7 | Sports & Drinks.

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