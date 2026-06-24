Historia del Monumento a la Virgen del Rocío de Huelva: dónde se encuentra y por qué se construyó

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Huelva, una de las ciudades andaluzas más sorprendentes y con más encanto. Allí nos podemos topar con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes, como es el caso del Monumento a la Virgen del Rocío.

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la onubense Plaza del Punto necesitaba una transformación dentro del Plan de Monumentalización forjado en el Ayuntamiento. Es por eso que se decidió erigir un monumento en ese lugar para que sirviera de homenaje a la reunión en aquel punto de las dos Hermandades rocieras de Huelva tras su regreso de Almonte.

Así pues, a mediados de abril de 2005, se creó la Comisión Pro-Monumento a Nuestra Señora del Rocío, presidido por Aurelia Cazenave, camarista de la Hermandad de Huelva. Este proceso llevó un largo camino, que se vio finalizado en marzo de 2011 con la firma del documento de cesión a la ciudad, teniendo como protagonistas a Juan Ferrer, presidente de la Hermandad de Huelva y Pedro Rodríguez, primer edil del Ayuntamiento de Huelva.

Monumento a la Virgen del Rocío de Huelva, a través de su historia

Monumento a la Virgen del Rocío de Huelva | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

Tanto el Ayuntamiento como la Comisión Pro-Monumento no dudaron un solo segundo en depositar su confianza en Elías Rodríguez Picón. Durante seis años, trabajó en la consecución de un sueño artístico, pero también religioso, consiguiendo que el monumento a la Virgen del Rocío sea un modelo de sobriedad y de proporciones elegantes. Y es que la obra tiene unos 4,30 metros de altura, 4,50 metros de fondo y 3 metros de ancho. No podemos dejar de mencionar que tiene un peso de unos 6.000 kilos.

Lejos de que todo quede ahí, este monumento está realizado en bronce patinado y, el grupo escultórico, representa a la perfección una escena de la procesión del Lirio de las Marismas, el Lunes de Pentecostés, con la Virgen del Rocío llevada a hombros desde sus andas por 60 figuras. Lo más sorprendente de todo es que respiran en un armonioso contacto espiritual que se une a la Señora.

No podemos dejar de mencionar que esta obra cuenta con un gran número de símbolos. Un claro ejemplo lo encontramos en las medallas de las hermandades de Nuestra Señora del Rocío de Huelva y de Emigrantes. Hay que destacar que un artístico palio corona la figura, con el que el escultor remató su impresionante conjunto.

Lo que es un hecho, es que el paso del tiempo, ha hecho posible que este Monumento de la Virgen del Rocío se haya convertido, indudablemente, en uno de los grandes atractivos que podemos encontrar en Huelva. Es evidente que cada vez son más los que se acercan hasta la onubense Plaza del Punto para poder dejarse llevar por el encanto y la belleza que desprende. Es incuestionable que su autor supo plasmar a la perfección ese sentimiento que sienten los rocieros que es tan difícil de explicar con palabras.