El 'Pobre de mí' pone fin a los Sanfermines 2026: así ha sido el emotivo cierre de las fiestas de Pamplona

A las 12 en punto de la noche, desde el mismo balcón de la Casa Consistorial desde el que se lanzó el chupinazo el 6 de julio, se ha puesto el punto final oficial a los Sanfermines de 2026 con el canto del 'Pobre de mí'.

Ha sido un acto de nuevo multitudinario, con la plaza abarrotada de personas con velas encendidas en sus manos mirando al balcón del edificio del Ayuntamiento de Pamplona, minutos después de que la selección española de fútbol lograra clasificarse para la final del Mundial.

De todas formas, en esta ocasión la expectación de hace ocho días se ha convertido en tristeza por el fin de las fiestas y en cansancio porque han sido muchas horas de juerga.

Ha dado fin a las fiestas una representación de las candidaturas a lanzar el chupinazo que no fueron elegidas para ello.

Aunque todas las candidaturas han tenido presencia en los balcones de la Casa Consistorial, han sido Kenia Cordero, de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, y Pablo Ganuza, de la Coral Santiago de la Txantrea, segunda y tercera entidades más votadas, las personas encargadas de repetir la tradicional fórmula que pone fin a los Sanfermines 2026.

Así, ellos han pronunciado las protocolarias frases, en euskera y castellano: "Pamploneses, pamplonesas, han terminado los Sanfermines de 2026. ¡Vivan los Sanfermines de 2027!".

Ha sido entonces cuando las miles de personas que estaban en la plaza y en los balcones que la circundan se han retirado del cuello el pañuelo rojo que han llevado durante todos los Sanfermines y que, lavado y planchado, volverán a lucir el 6 de julio de 2027.

En la Plaza Consistorial se han entonado los cánticos habituales de 'Pobre de mí, Pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín' y de '1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo…', unos cánticos de tristeza y alegría que se alternan curiosamente en este acto.

También se han lanzado fuegos artificiales desde la Plaza de los Burgos mientras se entonaban esos cánticos.