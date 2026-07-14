Little Havana, el barrio de Miami donde podrás sentirte como si estuvieras en Cuba

Little Havana es uno de los barrios más auténticos y visitados de Miami. Con su mezcla de cultura cubana, música en directo, gastronomía y tradición, recorrer sus calles es una forma de descubrir una cara muy diferente de la ciudad más allá de sus playas y rascacielos.

Qué ver en Little Havana

Si hay un lugar que refleja la esencia multicultural de Miami, ese es Little Havana. Situado al oeste del Downtown, este histórico barrio se convirtió en el hogar de miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos a partir de la década de 1960. Hoy conserva gran parte de esa identidad y se ha transformado en uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Calle Ocho, el corazón del barrio

La principal arteria de Little Havana es la famosa Calle Ocho (SW 8th Street), una avenida repleta de cafeterías, restaurantes, tiendas de recuerdos, galerías de arte y locales donde la música latina suena prácticamente a cualquier hora del día. Pasear por esta calle es la mejor manera de empaparse del ambiente del barrio.

Domino Park

Uno de los lugares más conocidos es el Máximo Gómez Park, popularmente conocido como Domino Park. Desde hace décadas, vecinos del barrio se reúnen aquí cada día para jugar al dominó y al ajedrez, manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas de la comunidad cubana.

El Paseo de la Fama Latino

Muy cerca de Domino Park encontrarás el Paseo de la Fama Latino, donde estrellas dedicadas a grandes artistas hispanos como Celia Cruz, Gloria Estefan o Julio Iglesias recuerdan la enorme influencia de la cultura latina en Miami.

Probar la gastronomía cubana

Visitar Little Havana también significa disfrutar de su gastronomía. No puedes marcharte sin probar un auténtico café cubano, un sándwich cubano recién preparado, unas croquetas o unos tostones. Además, muchos bares ofrecen música en directo, convirtiendo cualquier comida en toda una experiencia.

Tiendas de puros y arte local

Otra de las señas de identidad del barrio son las tradicionales fábricas y tiendas de puros, donde todavía es posible ver cómo los artesanos los elaboran a mano. A ello se suman numerosos murales, esculturas y galerías que llenan las calles de color y reflejan la historia y la identidad de la comunidad cubana.

¿Merece la pena visitar Little Havana?

Sin duda. Aunque Miami es famosa por lugares como South Beach o Wynwood Walls, Little Havana ofrece una experiencia completamente diferente. Es el lugar perfecto para conocer la historia de la inmigración cubana, disfrutar de la mejor gastronomía caribeña y vivir un ambiente auténtico que convierte a este barrio en una visita imprescindible durante cualquier viaje a Miami.