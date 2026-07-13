Museos icónicos de Madrid que puedes ver gratis según su horario

España es un país rico en cultura, historia y ocio. Si hablamos de ciudades que reciben anualmente a millones de visitantes, Madrid no puede faltar en nuestra lista. Y es que, la capital española no solo se ha convertido en el lugar elegido por muchos artistas a la hora de reencontrarse con sus fans. El deporte y la cultura son grandes fuentes turísticas. Pero, si a esta situación le sumamos su rica herencia artística, no es de extrañar que termine formando parte del itinerario de todo viajero.

Eso sí, esto no quita que el coste de determinados eventos sea elevado. Como bien es sabido, para disfrutar hay que gastar. Por ello, en Viajestic nos hemos puesto manos a la obra para ofrecerte un una ruta repleta de arte e historia totalmente gratuita. Y es que, en Madrid se encuentran algunos de los mejores museos del mundo. Pero, no todo el mundo sabe que es posible disfrutar del arte gratis. ¡Te contamos algunos trucos!

Museo del Prado

Museo del Prado | Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Como es bien sabido, el Museo del Prado es una de las pinacotecas más importantes de todo el mundo. Miles de personas acuden cada día con el objetivo de apreciar algunas de las mejores obras de arte que nos ha regalado la historia. De esta manera, piezas de Diego Velázquez, el Bosco, Francisco de Goya, El Greco y muchos otros autores están disponibles en el lugar. Eso sí, aunque para poder disfrutar de ellas hay que pagar un coste, hay días que son excepcionales.

Según se ha podido saber, de lunes a sábado, de 18:00 a 20:00 horas, los amantes el arte tienen la posibilidad de vivir la experiencia sin coste alguno. Un gran detalle por parte del museo que llevan ejecutando durante años. Asimismo, en la política se establece que los domingos y festivos, de 17:00 a 19:00 horas, hay acceso a la colección permanente. Una gran oportunidad, completamente gratuita, que se extiende a los días 12 de octubre, 18 de mayo, por ser el Día Internacional de los Museos, y al 19 de noviembre, por ser el aniversario de la institución.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Museo Reina Sofía | Imagen de Joseolgon, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Otra parada indispensable en Madrid para todo amante del arte es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Conocido por ser el gran referente de arte moderno y contemporáneo en nuestro país, acoge a miles de visitantes cada día. Y es que, en sus instalaciones se pueden apreciar más de 25.000 piezas. Lejos de quedar aquí, además de la pintura y la escultura, el museo cuenta con una amplia oferta de cine, arte audiovisual y actividades públicas.

Asimismo, en el caso de querer ir gratis, el lugar permite acceder de lunes a sábado, de 19:00 a 21:00 horas. Sin contar los martes, pues el museo permanece cerrado. Además, los domingos también es posible a las 10:00, las 12:30 y a las 14:30 horas. Todo ello sumado a sus días de entrada gratuita. Pues, el 18 de abril, el 18 y 22 de mayo, el 12 de octubre y el 6 de diciembre son fechas especiales en su calendario. Por lo tanto, hay pase gratuito durante todo el día.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Museo Thyssen-Bornemisza | Imagen de Luis García, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ubicado también en la capital española, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ofrece un amplio catálogo de obras a sus visitantes. Ocho siglos de pintura occidental, desde el siglo XIII hasta el XX, están presentes en sus instalaciones. Numerosas joyas que se pueden conocer completamente gratis los lunes, desde las 12:00 a las 16:00 horas. Asimismo, desde el pasado 2025, es posible acceder por la noche al museo. Pues, de 21:00 a 23:00 horas, se puede ver la planta baja y la planta -1. Además, cuando no hay exposición temporal en la planta baja, la página web informa que la Colección Carmen Thyssen se abre de manera gratuita.

Museo Arqueológico Nacional

Museo Arqueológico Nacional | Imagen de National Museum of Archaeology, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Si de lugares excepcionales se trata, el Museo Arqueológico Nacional no puede faltar en el itinerario de todo viajero por Madrid. Y es que, es el principal museo español dedicado a la arqueología. Un lugar que enamora y que es posible conocer gratis los sábados desde las 14:00 horas y los domingos desde por la mañana. Asimismo, los días 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 diciembre también es posible.