Lugares que tienes que visitar en Corea del Sur si eres fan de BTS

Hace tan solo unos días, Madrid tuvo la oportunidad de tener en la ciudad, por primera vez en su historia, a una de las boybands surcoreanas más famosas a nivel mundial. BTS llegó el pasado mes de junio y lo hizo para presentarle a sus fans españoles su Arirang World Tour. Dos noches de muchas emociones que no solo nos dejaron el estadio repleto de asistentes, también quedó reflejado el gran amor que hay en nuestro país por sus integrantes. Y es que, los jóvenes han regresado a los escenarios después de un tiempo de ausencia por tener que completar el servicio militar en su país natal.

BTS estuvo en Madrid durante dos noches, pero los fans que los estuvieron esperando durante años se quedaron con ganas de más. Por ello, con el verano en su pleno esplendor, nos hemos puesto manos a la obra para ofrecer un itinerario viajero para todos aquellos que vayan a visitar Corea del Sur próximamente. Lugares que unen significativamente a los componentes de la banda y que no dejarán indiferente. ¡Toma nota!

Busan

Busan | Imagen de Busan Tourism Organization, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Una de las ciudades más bonitas de Corea del Sur es Busan. Sus playas, montañas, templos y característica cultura hacen de este lugar un sitio inolvidable. Si lo relacionamos con BTS, es importante señalar que Jimin y Jungkook son originarios de aquí. Por lo tanto, es perfecto para conocer un poco más los orígenes de los artistas. Sus años previos a la fama global y las vistas que les acompañaron durante años.

Asimismo, es la segunda ciudad más grande de Corea del Sur y alberga uno de los puertos más importantes del país. El Mercado de Jagalchi, sus playas y sus barrios son inigualables. Pero, además, también es posible encontrar murales y diversos reconocimientos a los artistas.

Gangnam-gu o Gangnam

Gangnam | Pixabay

Ubicado al sureste de Seúl, es uno de los barrios más concurridos de la ciudad. El visitante tendrá la oportunidad de disfrutar de numerosos lugares de ambiente, centros comerciales y vistas que quitan el aliento. Asimismo, recomendamos acudir al K-Star Road, un bulevar de un kilómetro decorado con 17 figuras de osos gigantes llamados GangnamDols. Cabe señalar que cada una de estas figuras representa a un grupo o artista de K-Pop famoso. Una serie de representaciones donde no falta BTS.

Daegu

Daegu | Imagen de 대구광역시, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Si de conexiones con los artistas se trata, es importante tener en cuenta que V y Suga son originarios de Daegu. Se trata de una ciudad metropolitana que se encuentra al sureste del país. Destaca por ser la cuarta ciudad más poblada de Corea del Sur y tener lugares que no se pueden encontrar en otras zonas el país. Y es que, recomendable es la parada en Duryu Park, la iglesia de Daegu Jeil Church o Dongseong-ro (la zona comercial). Asimismo, hay varios puntos de interés, rutas y homenajes a BTS.

Según hemos podido saber, cerca del famoso mercado Seomun, hay una calle dedicada al cantante V. Además, aunque RM no nació en Daegu, sí ha dejado su huella. Y es que, el Museo de Arte de Daegu tiene señalado el espacio donde el artista, en una ocasión, posó para una fotografía. Un lugar que es visitado por miles de fans cada día.

Seúl

Plaza de Gwanghwamun, Seúl | Pixabay

Cada rincón de Corea del Sur presenta una relación especial con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Pero, indiscutible es el hecho de que Seúl fue la ciudad que presenció el nacimiento de lo que sería una de las agrupaciones más exitosas de los últimos años. Y es que, conscientes de lo mucho que han vivido aquí, este 2026 quisieron llevar a cabo su regreso con un concierto especial en la emblemática plaza de Gwanghwamun. Además, la banda ha grabado numerosos videoclips y promociones en la ciudad, destacando With Seoul y Run.

Yongsan-gu

Yongsan-gu | Imagen de Janis Rozenfelds janisrozenfelds, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Conocido como uno de los 25 distritos que dan forma a Seúl, es popular por su ambiente multicultural y su conexión con el barrio Itaewon. Su relación con BTS es que aquí se encuentra el moderno rascacielos que ha sido elegido como la sede central de HYBE, la agencia que representa a la banda.