Un paseo por Aigüestortes, el parque nacional de los más de 200 lagos

Este parque nacional, entre sus cumbres de más de 3.000 metros, esconde bosques centenarios, ríos de aguas cristalinas y más de 200 lagos de origen glaciar. Sin duda, una combinación ideal para cualquier amante de la naturaleza y el senderismo.

Son precisamente estos lagos los que hacen de este rincón del Pirineo un lugar tan conocido. Formados durante las glaciaciones a lo largo de los años, salpican las montañas con sus aguas transparentes. Y si bien son decenas los que se encuentran repartidos aquí y allá, es el Estany de Sant Maurici el más conocido de todos.

Mientras que para llegar hasta muchos de ellos hay que caminar durante horas por senderos complicados, otros se alcanzan con relativa facilidad, como es el caso del Estany de Sant Maurici. Llamado lago de San Mauricio en castellano, es uno de los emblemas del parque y se encuentra a 1919 metros de altitud, en el fondo de un circo glaciar. Recibe las aguas de los ríos de Ratera, Portarró y Subenuix y está engrandecido con una presa. Pero lo mejor de todo es la imagen que regala cuando las impresionantes agujas granítica de Els Encants de reflejan en él.

Aigüestortes, Pirineo Catalán | Pixabay

Además de lagos, en este parque hay una extensa red de senderos que, de seguirse, permiten adentrarse en bosques de pino negro y praderas alpinas, descubrir cascadas y encontrarse con miradores naturales que invitan a sacar fotos sin parar. Algunos itinerarios son sencillos, perfectos para hacer en familia. Otros, son travesías de alta montaña ideales para senderistas experimentados.

Debes saber que, durante estos recorridos, es posible observar rebecos, marmotas, águilas reales o quebrantahuesos. Son muchos los animales que habitan en esta zona, así como también hay un gran número de árboles y plantas que crecen en este paisaje pirenaico y enriquecen la flora del lugar.

Aigüestortes, Pirineo Catalán | Pixabay

En cualquier caso, las mejores épocas para visitar el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici son finales de primavera y comienzos de otoño. Es entonces cuando el parque ofrece mejores condiciones para hacer senderismo. En primavera, comienza el deshielo y crece el caudal de ríos y cascadas. En otoño, los bosques se tiñen de tonos dorados y otorgan belleza al paisaje.

Así, según el momento, el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici ofrece distintas caras. Pero sea como sea, se trata de uno de los paisajes más espectaculares de la península, así que si tienes tiempo y buscas una ruta bonita por montaña, te recomendamos tener en cuenta este espacio del Pirineo catalán.