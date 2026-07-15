Consejos para prevenir lesiones durante los viajes en plena Operación Verano

La Operación Verano ya es una realidad. El hecho de que concentre millones de desplazamientos por carretera hace que, inevitablemente, se incremente el riesgo no solamente de accidentes, sino también de lesiones. A pesar de que la mayoría de viajes transcurren sin ningún tipo de incidente, llevar a cabo una buena planificación y adoptar una serie de medidas básicas de seguridad pueden marcar la diferencia en muchos sentidos.

Viajes | Pixabay

Antes de salir, revisar el estado del vehículo

Desde comprobar la presión de los neumáticos hasta el nivel de aceite, pasando por frenos, luces y hasta el sistema de refrigeración. Todo ello ayuda a reducir considerablemente el riesgo de averías que puedan derivar a situaciones peligrosas. Lejos de que todo quede ahí, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda planificar el recorrido con antelación para poder consultar el estado de las carreteras, pero también para evitar, en la medida de lo posible, las franjas horarias en las que haya una mayor circulación.

Uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes del coche

Es algo imprescindible, incluso en trayectos cortos. También es fundamental respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente, sobre todo si se trata de carreteras con tráfico denso. La DGT insiste en que la prudencia y la prevención son las mejores herramientas para evitar accidentes.

En desplazamientos largos, la fatiga es un gran riesgo

Se recomienda realizar una pausa cada dos horas o aproximadamente cada 200 kilómetros para estirar las piernas, hidratarse y, sobre todo, recuperar la concentración. Además, es importante tener en cuenta que, si aparece la somnolencia, lo más seguro es detenerse en un lugar habilitado antes de seguir adelante con el viaje.

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Las altas temperaturas afectan a la capacidad de conducción

Mantener una correcta hidratación, evitar comidas copiosas antes de conducir y que el habitáculo tenga una temperatura confortable hacen que se reduzca el cansancio y mejore considerablemente la atención al volante. De hecho, el Ministerio de Sanidad insiste en la importancia de beber agua asiduamente y protegerse de los efectos del calor, especialmente si hablamos de personas mayores, menores o con enfermedades crónicas.

Si el destino incluye playa, piscina o actividades acuáticas, extrema las precauciones

Y todo para evitar lesiones. Para ello, es conveniente bañarse en zonas vigiladas, respetar las indicaciones de los socorristas y, sobre todo, evitar lanzarse de cabeza sin antes comprobar la profundidad del agua. Además, tampoco se debe combinar el baño con el consumo de alcohol, puesto que aumenta considerablemente el riesgo de accidentes.

No asumir riesgos innecesarios

La regla más sencilla y más básica que resume todas las recomendaciones que podemos hacerte. Planificar el viaje, conducir con calma y respetar las normas de seguridad son medidas muy simples que ayudan a disfrutar al máximo las vacaciones y, sobre todo, reducir la probabilidad de que sufras cualquier tipo de lesión durante la Operación Verano.