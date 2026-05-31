Nos vamos de playas y vinos a la provincia de Huelva

Huelva es la provincia del Parque Nacional de Doñana y el Rocío, de la Gruta de las Maravillas, la Sierra de Aracena, el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas o el de Riotinto, Punta Umbría, Isla Cristina… y ya con eso tenemos razones más que sobradas para tener claro que esta provincia es atractiva tanto para los amantes de la historia y sus vestigios como para los que lo son de la naturaleza y su belleza pero es que Huelva nos ofrece la oportunidad de maridar todo ese atractivo a lo grande, con vinos D.O.P. del Condado de Huelva.

Los vinos del Condado de Huelva lo son de uva blanca Zalema, una uva que nos regala vinos jóvenes frescos y con notas tanto florales como de manzana verde, son los clásicos vinos de mesa, hechos para maridar con la rica gastronomía marinera local y es que los viñedos que producen estos vinos están muy cerca del Atlántico, en una zona de inviernos templados y veranos cálidos y siempre con la humedad justa y necesaria para la uva Zalema.

Vinos del Condado | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

¿Además de catar los vinos del Condado de Huelva quieres visitar las bodegas que llevan produciéndolos desde hace generaciones? Apúntate estas: Bodegas Juncales y Bodegas Oliveros en Bollullos par del Condado; Bodegas Contreras Ruiz en Rociana del Condado, cerca de Doñana; otra bodega interesante es Bodegas Privilegio del Condado, además, por su arquitectura.

Volviendo a la cata y goce de los vinos onubenses ¿con qué podemos maridarlos? Si hablamos de vinos blancos, lo ideal es maridarlos con gambas blancas, langostinos, coquinas, chocos a la plancha, con arroces marineros preparados con carabineros. Claro que la D.O.P. del Condado también ofrece vinos tintos de uvas Tempranillo, Cabernet Sauvignon o Merlot que maridan de escándalo con pescados potentes como el atún de almadraba de Isla Cristina, con salmones, corvina, rodaballo o lenguado.

Jamón | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

Y por si todo esto fuese poco, el Condado de Huelva nos ofrece un vino muy especial y único, el Vino Naranja, un vino cuya historia empieza en el S.XIX y en las Bodegas del Diezmo Nuevo de Moguer; ¿y qué tiene de especial este vino? Su elaboración es de lo más particular porque en su proceso macera con cortezas de naranja en alcohol vínico durante seis meses; así aromatizado el vino envejece después en barricas al menos durante dos años más y el resultado es un vino único y excepcional, cítrico, cálido y con matices especiados que acompaña de escándalo tanto los aperitivos de jamón de bellota de la Sierra de Aracena y por supuesto también con los postres.

En España tenemos rutas enoturísticas de primer nivel y de fama mundial, la del Condado de Huelva no está, todavía entre las más populares pero eso no hace más que engrandecer su atractivo ¿cómo no visitarla antes de que la descubra todo el mundo y comience a masificarse? Junto al Atlántico y sus playas y el Parque de Doñana el lugar no puede ser más encantador…