Los pueblos con las mejores heladerías de España

España cuenta con una tradición heladera que se remonta siglos atrás, que ha dado forma a una cultura del helado artesano única en Europa. Desde los maestros heladeros de Jijona, hasta heladerías en pequeños pueblos costeros y de interior, donde el helado artesanal se ha convertido en seña de identidad, el país ofrece una ruta dulce y refrescante que merece ser descubierta, sobre todo en verano.

Además de la famosa Rocambolesc (con establecimientos en Madrid, Barcelona y Girona), fundada por el famoso chef pastelero Jordi Roca, uno de los hermanos del Celler de Can Roca, popular por sus originales toppings, sus polos con formas peculiares y el panet (un brioche relleno de helado y sellado al calor) existen otros espacios en los que deleitarse con un rico helado.

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El mejor helado de España en Altea, Alicante

Altea, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, es un lugar encantador con sus callejuelas encaladas con vistas al Mediterráneo y la iglesia de la Virgen del Consuelo con su cúpula. En su casco antiguo, se encuentra la pastelería-heladería De Sabors, la que elabora desde 2011 el mejor helado de España, según el concurso internacional de Benidorm. Vicent Pascual, su director, abrió su obrador en la calle Sant Miquel, en la casa de sus padres, tras formarse en el Gremio de Pasteleros de Valencia y perfeccionar su técnica en Bélgica y París. Todo lo que vende es producción propia, desde la bollería hasta los helados, con creaciones como el MacGlacé, una combinación de helado con galleta macarrón. El mango es su especialidad estrella, el sabor con el que conquistó al jurado en la final del concurso.

Tradición familiar en El Port de la Selva, Girona

En este pueblo pesquero, la heladería Galiana es un referente del helado artesano en España. Cinco generaciones de la familia se han dedicado a elaborar helados, horchatas, turrones y dulces en este rincón de la Costa Brava. Hoy en día, al frente está Pablo Galiana, maestro heladero. En esta heladería de Girona, destaca su delicioso helado de avellana y chocolate. Y si se quiere recorrer los alrededores, es posible visitar el parque natural del Cap de Creus, las calas del Empordà y pueblos como Cadaqués y Llançà.

Helado gourmet en Puerto de Vega, Asturias

En este pequeño pueblo asturiano, la heladería Xeado Gourmet ha conseguido un Solete de la Guía Repsol en 2025 gracias a sus helados artesanales, granizados, tartaletas y bombones. Inaugurada en 2023 en el muelle del pueblo, la propuesta combina sabores locales de cuidada elaboración y un entorno privilegiado: desde el paseo marítimo, con vistas al Cantábrico, hasta el Mirador de la Riva. El establecimiento funciona también como cafetería y tienda de productos artesanos, donde se puede encontrar pan, conservas y turrón. La zona enlaza con la costa de Luarca, Cudillero y la reserva de la biosfera de Oscos-Eo.

Heladería y gastronomía vasca en Getaria, Guipúzcoa

En este precioso pueblo pesquero, la heladería Dona Doni, del maestro heladero Fernando Alberdi, ha puesto a Getaria en el mapa del helado artesano español. Su helado de Mango Ezpeleta le valió clasificarse entre los mejores de España en el Gelato Festival World Masters. Alberdi apuesta por ingredientes locales y combinaciones que honran la gastronomía vasca. De paseo por Getaria, es posible explorar la iglesia gótica de San Salvador y un paseo costero con vistas al ratón de Getaria.

Helado de autor en Bullas, Murcia

En este pueblo del interior murciano, conocido por su Denominación de Origen vinícola, se encuentra La Gelateria Mesa Cero, reconocida en la Guía Repsol de 2025. Sus helados se elaboran con Helados La Tercia, artesanos murcianos desde 1940, y entre sus sabores destaca el de torrija de pan de pueblo con canela y limón o el de paparajote, un guiño a la tradición dulce de la zona. Además de helados, ofrecen pasteles, cookies, leche merengada y granizados. Dentro de los lugares a visitar en Bullas, después de probar sus helados, se encuentran algunas bodegas como el Salto del Usero y el Museo del Vino.

Tradición heladera en Sitges, Barcelona

En Sitges la Gelateria Olivier lleva desde 1958 elaborando helados artesanales al más puro estilo italiano. El negocio, en manos de la familia Olivier, ha extendido su presencia a varios locales en el pueblo y cuenta con un Solete de la Guía Repsol. La carta sorprende con sabores como mascarpone con pera y chocolate negro, Philadelphia con flores de hibisco o queso de cabra con higos y cucuruchos de nata con cerezas amarenas. Los helados se elaboran diariamente con productos naturales y ofrecen opciones sin lactosa y sin azúcar. Sus cucuruchos bañados en chocolate son ya una seña de identidad del local.