Madrid, capital mundial de los musicales en español

Una de las medidas que más se aplaudió a Madrid durante la pandemia fue la determinación de no cerrar los lugares culturales, es cierto que estuvieron sometidos a importantes restricciones de aforo pero no se vieron obligados a un cierre total como suceció en otras ciudades o en otros ámbitos como el del ocio nocturno; ahora que la pandemia, si bien sigue activa, está en gran medida controlada gracias a la vacunación, Madrid relanza su agenda cultural y en ella los musicales representan un atractivo indudable ¿por qué? Porque Madrid ha conseguido convertirse en la capital del mundo de los musicales en español, es más, se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos para los amantes de los musicales tras el mítico Broadway y el no menos icónico West End londinense.

Además, fomentar el turismo cultural en general y en particular el turismo de teatros y musicales, anima también la reactivación del sector de la hostelería y la restauración porque quien viene a Madrid al teatro se aloja en un hotel y porque los madrileños que vuelven al patio de butacas no solo salen al teatro, también a cenar... Sirva un dato para poner cifras a todas estas afirmaciones: en 2019, antes de que la pandemia parara el mundo, los musicales de Madrid recibieron a más de un millón y medio de espectadores generando una facturación estimada que superó los 109 millones de euros.

Peter Pan en el Teatro Maravillas | Foto de Emilio Tenorio, cortesía de Teatro Maravillas

Claro que para que todo esto sea posible, para que el final de 2021 represente la vuelta definitiva del público al teatro, en particular a los musicales, y para que 2022 sea el año que supere las magníficas cifras de 2019, se necesita una oferta atractiva, tan atractiva como la que tiene Madrid hoy en cartel; estos son algunos de los musicales que podrás disfrutar de aquí a que termine el año en Madrid: El Rey León, que va ya por su novena temporada; Ghost el musical, basado en la mítica película Demi Moore y Patrick Swayze, el inolvidable Grease, el Musical; Tina, el musical basado en los temas de la mítica Tina Turner; We Will Rock You, evocando a Queen; A Chorus Line con Antonio Banderas; The Full Monty, el musical basado en la icónica película del mismo título; Cenicienta, Pinocho, Aladino y la lámpara, Peter Pan, Hansel y Gretel... entre otros muchos musicales, algunos en cartel y otros pendientes de estreno como Dirty Dancing, La Familia Adams o Los Pilares de la Tierra...

Un consejo para padres: atento a los musicales que programa el Teatro Maravillas...