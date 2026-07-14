Civitatis incorpora las entradas de Walt Disney World Orlando a su plataforma

Civitatis, la plataforma líder en distribución de actividades y excursiones en español y portugués en todo el mundo amplía la colaboración ya existente con Disneyland Paris con la incorporación de las entradas de Walt Disney World Orlando a su catálogo de actividades. Este lanzamiento permitirá a los viajeros hispanohablantes y lusoparlantes planificar desde una única plataforma sus experiencias Disney tanto en Europa como en Estados Unidos.

Tras el éxito de la colaboración entre Civitatis y Disneyland Paris en 2025, con un espectacular crecimiento del 47% en las reservas vinculadas al parque, la llegada de Walt Disney World Orlando supone un paso más en la colaboración y responde a una tendencia cada vez más consolidada: los viajeros buscan combinar grandes iconos turísticos con experiencias únicas que enriquezcan su viaje. En este contexto, los Parques de Walt Disney World continúan consolidándose como una de las principales motivaciones de viaje para millones de personas en todo el mundo.

Castillo de la Cenicienta en Walt Disney World Orlando | Disney Destinations

"Estamos muy contentos de seguir fortaleciendo nuestra colaboración con Civitatis. Tras el gran recibimiento de Disneyland Paris en la plataforma, la incorporación de Walt Disney World Resort supone un paso natural para acercar aún más la magia de los Destinos Disney a los viajeros y ofrecerles una experiencia de reserva sencilla, fiable y de máxima calidad", señaló Tiago Santos, director general de Disney Destinations para España y Portugal.

Enrique Espinel, Tiago Santos y Andres Spitzer | Disney Destinations

"Con esta incorporación seguimos avanzando en nuestro objetivo de ofrecer a los viajeros las mejores experiencias del mundo en un único lugar. Walt Disney World Orlando representa mucho más que una visita a un parque temático: es una motivación de viaje para millones de personas y una experiencia que forma parte de algunos de los recuerdos más especiales de nuestros clientes", explica Andrés Spitzer, CEO de Civitatis.

Familias y parejas lideran la demanda de experiencias Disney

Además del atractivo de los parques, tanto París como Orlando permiten construir viajes mucho más completos. Mientras la capital francesa combina cultura, patrimonio y gastronomía con la magia de Disneyland Paris, Orlando se ha consolidado como uno de los grandes centros turísticos de Estados Unidos, ofreciendo una amplia variedad de actividades para familias, parejas y grupos de amigos.

El perfil de los viajeros confirma esta evolución. Las familias se consolidan como el principal segmento entre los visitantes de Disneyland Paris y representan cerca del 60 % de los perfiles identificados en las reservas realizadas a través de Civitatis. Las parejas continúan ocupando un lugar destacado, reflejando el atractivo del destino para diferentes tipos de viajeros. Una tendencia que también se observa en Orlando, donde las experiencias familiares siguen siendo uno de los principales motores de demanda.

Espectáculo nocturno Happily Ever After en Magic Kingdom | Disney Destinations

Con esta ampliación de la colaboración, Civitatis y los Destinos Disney refuerzan su compromiso de acercar experiencias únicas a los viajeros, facilitando el acceso a dos de los destinos de ocio más icónicos del mundo y permitiendo que cada viajero diseñe su viaje ideal, independientemente del lado del Atlántico que elija para vivir la magia.

[[h2:Disneyland® Paris, una historia de crecimiento entre los viajeros españoles]]

La fortaleza de esta tendencia también se refleja en París, uno de los destinos más vinculados al universo Disney en Europa. Según los datos de Civitatis, el número de viajeros españoles que reservaron actividades en la capital francesa creció un 8,1 % en 2025 respecto al año anterior, consolidando a la Ciudad de la Luz como uno de los destinos internacionales favoritos para quienes buscan combinar cultura y ocio. Por su parte, las actividades relacionadas con Disneyland Paris continúan ganando protagonismo. En 2025, las reservas vinculadas al parque crecieron un 47 % respecto a 2024, confirmando el creciente interés de los viajeros por integrar la magia de Disney dentro de una experiencia más amplia en París.

Este crecimiento coincide con una de las etapas más ambiciosas de la historia de Disneyland Paris, el primer destino turístico de Europa. El resort continúa avanzando en la transformación de su segundo parque, Disney Adventure World, que, una vez completada, habrá duplicado su tamaño para ofrecer experiencias que traspasan los límites de la imaginación. Entre los hitos más recientes destaca la apertura de World of Frozen, que ya forma parte de la nueva oferta del parque y refuerza su atractivo internacional. La transformación de más del 90 % de la oferta de este segundo parque desde 2002 refleja la apuesta constante de Disneyland® Paris por reinventarse y elevar la experiencia de sus visitantes.

Orlando gana protagonismo entre los viajeros hispanohablantes y lusoparlantes

La demanda también se refleja al otro lado del Atlántico. Orlando se ha consolidado como uno de los destinos internacionales con mejor evolución para los viajeros que reservan a través de Civitatis, registrando un crecimiento del 45,1 % en reservas durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución está impulsada por viajeros procedentes de algunos de los principales mercados de la compañía, entre los que destacan Brasil, España, México, Argentina, Colombia, Uruguay y Costa Rica, confirmando el creciente interés por los viajes experienciales de larga distancia y por los grandes parques temáticos como uno de los principales motivos para viajar a Estados Unidos.

En este contexto, Walt Disney World Resort se consolida como uno de los principales motores de atractivo del destino, reforzando de forma continua su propuesta de entretenimiento con novedades relevantes en sus parques.

Guardians of the Galaxy en EPCOT | Disney Destinations

Entre ellas destaca la renovación integral de Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin en Magic Kingdom Park, así como la transformación de Rock 'n' Roller Coaster Starring The Muppets, que aportan nuevas experiencias a dos de las atracciones más emblemáticas del complejo. Además, este verano regresa Cool Kids’ Summer, una propuesta para este verano diseñada para ofrecer contenidos y actividades especiales para el público familiar, consolidando a Walt Disney World como un destino en constante evolución dentro del universo Disney.

Más allá de Disney: las experiencias que siguen conquistando Orlando y París

Aunque Walt Disney World Orlando y Disneyland Paris se han consolidado como una de las grandes motivaciones de viaje para quienes visitan ambos destinos, los viajeros siguen apostando por combinar la magia de los parques con algunos de los grandes iconos culturales. Esta complementariedad entre ocio, patrimonio y experiencias es precisamente una de las claves que explica el atractivo de Orlando y París como destinos turísticos.

Orlando

Excursión al centro espacial Kennedy : A solo una hora de Orlando, el Centro Espacial Kennedy permite descubrir de cerca la historia de la exploración espacial estadounidense. La experiencia incluye la visita a réplicas de cohetes, transbordadores espaciales, zonas de lanzamiento y exposiciones interactivas que acercan al visitante al fascinante mundo de la NASA.

: A solo una hora de Orlando, el Centro Espacial Kennedy permite descubrir de cerca la historia de la exploración espacial estadounidense. La experiencia incluye la visita a réplicas de cohetes, transbordadores espaciales, zonas de lanzamiento y exposiciones interactivas que acercan al visitante al fascinante mundo de la NASA. Excursión a los Everglades: Esta excursión ofrece la oportunidad de adentrarse en uno de los ecosistemas más singulares de Estados Unidos. A bordo de un hidrodeslizador, los viajeros recorren los humedales de los Everglades mientras observan caimanes, aves y otras especies autóctonas en su hábitat natural, descubriendo una de las grandes joyas naturales de Florida.

París