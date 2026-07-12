El santuario de Cádiz que esconde la mayor colección de exvotos pictóricos de Andalucía

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Cádiz, concretamente hasta la zona de Alcalá de los Gazules. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso del Santuario de Nuestra Señora de los Santos. Cabe destacar que la devoción a esta Virgen data de la conocida Batalla del Salado, que se libró el 30 de octubre de 1340. Hay que recordar que fue una de las batallas más importantes del último periodo de la Reconquista, en la que Castilla y Portugal derrotaron a los benimerines, último reino magrebí que trataría de hacerse con el control de la península ibérica.

Santuario de Nuestra Señora de los Santos, a través de su historia

Ermita Santuario de Nuestra Señora de los Santos | Imagen cortesía de la Diputación de Cádiz

Para comenzar, hay que situar su origen en 1339 cuando tuvo lugar la batalla entre las tropas musulmanas y cristianas. Esta batalla recibió el nombre de Pagana. La leyenda asegura que unos soldados que acamparon en dicho lugar, contemplaron un crucifijo colgado de un olivo y es ahí donde se levanta la Cruz del Humilladero. No tardó en convertirse en lugar de peregrinación. Junto a una cruz, se puso el siguiente lema “Sanctus, Sanctus, Sanctus”, origen de la advocación de la Virgen que se colocó en esa primitiva ermita.

En cuanto al Santuario, puede datar del siglo XIV aunque, a partir de entonces, ha sido reformado y ampliado en un sinfín de ocasiones. De hecho, la estructura que conocemos en la actualidad es del siglo XVII. La arquitectura del templo destaca especialmente por su sencillez. En su interior, encontramos un patio que sobresale por una combinación de colores de lo más atractiva. En torno a él, nos topamos con varios cuartos en dos plantas que, originalmente y desde mediados del siglo XIX, fueron utilizados como hospedería.

Ermita Santuario de Nuestra Señora de los Santos | Imagen cortesía de la Diputación de Cádiz

La pequeña capilla cuenta con una sola nave y está precedida por el camarín, donde se encuentra Nuestra Señora de los Santos, de estilo isabelino del siglo XIX. El camarín, de planta octogonal y cúpula de media naranja, fue realizado por el maestro albañil Pedro José Iglesias, según carta notarial del 24 de octubre de 1769. Poco a poco, el templo fue incorporando elementos de la Iglesia de la Soledad, que desapareció en 1911. Décadas más tarde, concretamente en 1994, la Virgen fue coronada.

No podemos dejar de mencionar que la talla de la Patrona tiene origen desconocido, aunque se sabe que ya existía en 1507. Es más, el templete de plata donde se alberga fue realizado en el año 1675, aunque su forma actual se debe al joyero cordobés Rafael González Ripoll, quien lo rehízo en 1896 tras el destrozo provocado por un robo en 1894. Le leyenda asegura que las manos de ese ladrón se encuentran señaladas en una de las entradas del templo.

Ermita Santuario de Nuestra Señora de los Santos | Imagen cortesía de la Diputación de Cádiz

Pero si hay algo por lo que destaca especialmente el Santuario de Nuestra Señora de los Santos es porque sus paredes están cubiertas por la mayor colección de exvotos pictóricos de Andalucía. Esto nos brinda una idea del profundo agradecimiento que sienten los fieles de Nuestra Señora de los Santos. Esta pinacoteca, que fue restaurada recientemente, recoge cuadros desde el año 1758. ¡Una auténtica maravilla, qué duda cabe!