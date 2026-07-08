Todo lo que debes saber de la Iglesia rupestre de Arroyuelos: ¿por qué merece la pena descubrirla?

Viajamos a Cantabria, concretamente hasta el término municipal de Valderredible. Allí nos encontramos con la impresionante iglesia rupestre de Arroyuelos, que estuvo dedicada a los Santos Acisclo y Victoria. Hay que tener en cuenta que la cronología de estas manifestaciones ha sido verdaderamente controvertida.

De hecho, algunos autores creen que el origen de estos templos es de época visigótica por inscripciones aparecidas en otras iglesias, con una cronología anterior al año 711, que es cuando se inicia la conquista árabe. En el caso de Arroyuelos, se aprecian las características de la arquitectura mozárabe en el uso del arco de herradura, en planta y alzado, así como en la complicación de los espacios excavados. Esto hace posible una datación mucho más clara, situándola en torno al siglo X.

Iglesia rupestre de Arroyuelos, a través de sus características

Iglesia Rupestre de Arroyuelos | Imagen de PiiXiieeS, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La construcción tiene dos plantas. La inferior posee una cabecera perfectamente rematada en planta con arco de herradura, mientras que, por el otro extremo, se cierra con un contraábside que prolonga la nave hacia el oeste, y remata en media circunferencia irregular.

En cuanto a la nave interior está formada por dos impresionantes ampliaciones de la principal, que proyectan su frente rematadas en arcos de medio punto, que descargan sobre un pilar de sección cuadrada. Esto marca, a la perfección, la separación entre ambos espacios. En cuanto al arco triunfal, cuenta con un vano común a ambas plantas y rematado en arco de herradura.

No podemos dejar de mencionar la planta superior, que tiene acceso desde los pies de la nave principal a través de una escalinata. Es más, estamos ante algo similar a una tribuna elevada respecto a la nave principal. Se comunica con ella por medio de dos arcadas, perfectamente rematadas en arcos de medio punto. Se tuvo que comunicar con el exterior por vanos cegados que se sitúan sobre la puerta de entrada.

Iglesia rupestre Arroyuelos | Imagen de P. B. Obregón, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hay que destacar que tanto el pilar central que separa los espacios de la nave interior como las paredes cuentan con muchos huecos y mechinales. Y todo con la firme intención de encastrar vigas de soporte con la finalidad de mantener la estructura de madera. Esto apunta a la posibilidad de que existiese un piso de madera que completase la segunda planta sobre las dos naves del piso inferior.

En cuanto al exterior de este curioso templo, junto a la entrada oriental, encontramos una necrópolis de tumbas excavadas en la roca, antropomorfas y de bañera. Como curiosidad, la orientación de todas ellas es la cristiana, con la cabecera hacia el ocaso. Sea como sea, esta Iglesia rupestre de Arroyuelos se ha convertido en una de las construcciones más sorprendentes y significativas de la zona, como no podía ser de otra forma.