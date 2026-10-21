Descubre la Ruta del Císter: los monasterios medievales que conectan Tarragona, Lleida y Barcelona

En el interior de Cataluña existe una ruta que permite viajar a la Edad Media a través de algunos monumentos que, si bien no son muy conocidos, son impresionantes. Se trata de la Ruta del Císter, que conecta tres monasterios históricos rodeados de pueblos, campos de cultivo y paisajes naturales que no querrás dejar de fotografiar. Todo ello, en un itinerario que se adentra en las comarcas del Alt Camp, la Conca de Barberà y Urgell.

No obstante, las protagonistas no son estas tres comarcas en su totalidad, sino esos tres monasterios a los que nos referíamos unas líneas más arriba: Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges. La excursión es una mezcla de naturaleza, arquitectura e historia y puede realizarse tanto en coche como a pie o en bicicleta. Sea cual sea la elección, el resultado es el mismo: conocer tres monasterios antiguos y bien conservados que tuvieron bastante relevancia en el pasado.

Santes Creus es uno de los conjuntos monásticos mejor conservados de la península y se encuentra en el municipio de Aiguamúrcia, en la comarca del Alt Campo. Fundado en el siglo XII, fue uno de los grandes centros religiosos y políticos de la Corona de Aragón, y hoy en día permite descubrir espacios como su claustro, la iglesia y las dependencias que formaban parte de la vida cotidiana de los monjes.

Monasterio de Santes Creus | Imagen de AnTeMi de wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Por su parte, el Real Monasterio de Santa Maria de Poblet, ubicado en la localidad de Vimbodi i Poblet, es un edificio religioso contruido en el siglo XII, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1991. Es uno de los conjuntos monásticos más importantes de Europa y, gracias a su imponente recinto amurllado, las dependencias que usaban los monjes y la iglesia, permite hacerse una idea de la dimensión que alcanzó este lugar años atrás.

Por último, el Monasterio de Santa Maria de Vallbona, en la provincia de Lleida, destaca porque está vinculado a una comunidad religiosa femenina. En su caso, mantiene estructuras arquitectónicas de varias épocas y la visita puede combinarse con un paseo por el pueblo de Vallbona de les Monges.

No obstante, debes saber que la Ruta del Císter no permite solo descubrir estos complejos, sino también recorrer los municipios en los que se encuentran y admirar el paisaje a sus alrededores, con viñedos, campos de cereal, olivares y otras pequeñas localidades con patrimonio histórico.