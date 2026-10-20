Día de Muertos en Madrid 2026: los mejores planes para celebrarlo, desde visitar altares mexicanos hasta el gran desfile

Madrid celebra el Día de Muertos 2026 con altares mexicanos, actividades culturales y un gran desfile que llenará el centro de la capital de música, color y tradición. El Día de Muertos, que se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones más importantes de México y cada vez tiene más presencia en España. Este 2026, Madrid ofrece numerosos planes para disfrutar de esta festividad, desde visitar altares mexicanos hasta asistir a festivales, desfiles y experiencias gastronómicas.

Altares de muertos en Madrid

Altar de Muertos de Casa de México 2026

La Fundación Casa de México, situada en la calle Alberto Aguilera, 20, celebra la novena edición de su tradicional altar, inspirado este año en los cementerios de Michoacán y dedicado al compositor Agustín Lara. Además del altar principal, cuenta con otras ofrendas, incluida una dedicada a las mascotas.

Se puede visitar gratis del 2 de octubre al 8 de noviembre, tanto por libre como mediante visitas guiadas de aproximadamente 20 minutos.

Altar de Muertos del Teatro Fernán Gómez

El Teatro Fernán Gómez, situado en la plaza de Colón, celebra por séptimo año consecutivo el Día de Muertos con un altar dedicado en esta ocasión a la Generación del 27, que rinde homenaje al legado de sus artistas y escritores.

Se puede visitar gratis del 20 de octubre al 8 de noviembre, de martes a domingo, de 10:00 a 21:00 horas.

Altar de Muertos de la Sala Alcalá 31

La Comunidad de Madrid también participa en esta celebración con un altar instalado en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en la calle Alcalá, 31. La instalación forma parte de la programación de Hispanidad 2026 y reúne elementos tradicionales de las ofrendas mexicanas.

Se puede visitar gratuitamente del 8 de octubre al 1 de noviembre, con acceso libre hasta completar aforo.

Ánima Fest 2026: el gran desfile del Día de Muertos

Una de las grandes novedades de este año es Ánima Fest, el primer Festival Internacional de Día de Muertos de Madrid, que se celebrará del 29 de octubre al 3 de noviembre con actividades culturales, música y gastronomía mexicana.

Su principal atractivo será el desfile del domingo 1 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, con más de 500 participantes, 100 artistas y dos carrozas monumentales. El recorrido comenzará en la Embajada de México, pasará por la Puerta del Sol y terminará en la Plaza Mayor, donde habrá una gran fiesta mexicana.

Además, el festival contará con instalaciones artísticas, un mercado mexicano en Chamberí y experiencias gastronómicas con chefs mexicanos y españoles.

Tacos Fest 2026: tacos, mariachis y lucha libre

El domingo 1 de noviembre, The Lenovo GARAGE de Autocine Madrid acogerá la segunda edición de Tacos Fest, una jornada dedicada a la gastronomía y la cultura mexicana.

De 12:00 a 00:00 horas, diferentes taquerías competirán por el título de Mejor Taco de España, con votaciones del público. Además, habrá mariachis, lucha libre, pintacaras de catrina, piñatas, concursos de disfraces, retos de picante y sesiones de DJs.

Una oportunidad para celebrar el Día de Muertos sin salir de Madrid y disfrutar de los sabores y tradiciones de México.