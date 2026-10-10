Estos son los 5 mejores destinos del mundo para fotografiar el otoño

El invierno es nieve y el verano es playa mientras que el otoño y la primavera son naturaleza en plena transformación y una paleta de color muy característica de cada estación, la primavera es explosión de colores, el otoño es paleta cálida de los tonos amarillentos, ocres y tostados a los rojizos y anaranjados además de la sugerente luz del atardecer.

Hay lugares que nos hacen pensar en el otoño como una estación hecha para ser fotografiada y esos lugares tienen mucho que ver con la naturaleza pero no por ello son siempre lugares salvajes, a continuación te recomendamos cinco que, tanto si eres un amante de la fotografía como si lo tuyo es solo disfrutar de lugares bellos, tienes que visitar los siguientes al menos una vez… en otoño.

Central Park, Nueva York

Central Park en otoño | Pixabay

Lo que nos gusta Nueva York en otoño… y nos gusta no solo porque todavía se puede pasear a placer sin que el frío te envuelva y la nieve dificulte cada paso, también porque la ciudad está en plena ebullición preparando el Día de Acción de Gracias y todas las celebraciones previas a la Navidad (eso sin dejar pasar la oportunidad de celebrar Halloween, claro); no solo por eso, decíamos, también porque Central Park en otoño no pide foto, pide una serie entera del propio parque y de los rascacielos vistos desde la vegetación otoñal de Central Park.

Smuggler's Notch, en Vermont | Imagen de Anthony Quintano from Mount Laurel, United States, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

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Vermont es el destino por excelencia del fall foliage y aquí no vamos a recomendarte un lugar concreto sino una ruta, Smuggler’s Notch; se trata de una carretera estrecha y serpenteante a que el otoño parece intentar engullir; querrás parar cada pocos metros para hacer una y mil fotografías porque eso tonos que desvelan los arces en otoño son escandalosamente bellos y van desde los tonos más amarillentos a los naranjas y rojos más intensos.

Puente Shinkyo, en Nikko (Japón)

Puente Shinkyo, en Nikko | Imagen de Francisco Anzola, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Así como el fall foliage nos lleva a Vermont el momiji nos lleva a Japón y no son pocos los lugares del País del Sol Naciente en los que disfrutarlo; para esta lista, la de los lugares más fotogénicos del otoño, nos quedamos con el Puente Shinkyo, en Nikko porque este puente lacado en rojo, sobre el río y rodeado de laderas boscosas cuyos colores son una fiesta del verde a los amarillos, anaranjados y rojos, nos ofrece no una sino un montón de panorámicas ya se hechas desde el propio puente como desde las orillas del río haciéndolo a él protagonista de una imagen otoñal inolvidable.

Castillo de Neuschwanstein, en Baviera (Alemania)

Castillo de Neuschwanstein | Pixabay

Es el castillo de cuento por excelencia porque destaca elevándose sobre laderas boscosas, eso lo hace fotogénico en cualquier momento del año pero en otoño, cuando el entorno del castillo cambia su vivo color verde por los tonos dorados y cobre, la estampa que nos ofrece es, si cabe, más espectacular y desde luego más fotogénica. ¿El mejor lugar para disparar y obtener la imagen más emblemática? El mirador de Miarienbrüecke.

Cascadas del lago Plitvice, én Croacia

Lago Plitvice, en Croacia | Pixabay

El lago Plitvice, en Croacia, es un destino no poco popular y refrescante en verano, en otoño sigue resultando atractivo a rabiar solo que en lugar de invitar al baño nos incita a hacer fotografías; la mezcla de los tonos blancos de las cascadas y turquesas del lago rodeados por una paleta de color que van del amarillo al rojo pasando por los matices color cobre, es ya fotogénica a rabiar pero si en el encuadre logras captar el bosque otoñal reflejado en el lago, el resultado te convertirá, sin duda, en el rey de Instagram (como poco…).