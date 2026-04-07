Lugares de España estrechamente ligados al Descubrimiento de América

Andalucía, Canarias y Galicia son las tres regiones españolas directamente ligadas a la expedición comandada por Cristobal Colón que se aventuró a viajar a las Indias cruzando el Atlántico y llegó a América; si bien es cierto que hay algunos lugares más, además de los que te recomendamos a continuación, si nos limitamos a la expedición en sí más que a su negociación y aprobación previa, estos son, sin duda, los lugares a visitar:

Huelva

Monasterio de La Rábida | Imagen de Miguel Ángel "fotógrafo", licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Palos de la Frontera es la cuna del Descubrimiento porque de aquí partieron La Pinta, La Niña y la Santa Maria rumbo a América el 3 de agosto de 1492; aquí está hoy el Muelle de las Carabelas con reproducciones de las 2 carabelas y la nao Santa Maria. Otra localidad de Huelva, Moguer, está también relacionada con el Descubrimiento de América porque aquí vivían los hermanos Pinzón, Martín Alonso y Vicente Yáñez, capitanes de la expedición. ¿Más lugares importantes? Sin duda el Monasterio de La Rábida porque aquí se alojó Colón y encontró apoyo para su gran proyecto, en la actualidad alberga además un pequeño museo colombino.

Islas Canarias

Casa de Colón en Las Palmas | Imagen de Victor R. Ruiz from Arinaga, Canary Islands, Spain, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Antes de aventurarse a cruzar el Atlántico Colón decidió hacer escala en Canarias: la expedición pasó varias semanas en la isla de la Gomera y Gran Canaria para aprovisionarse para el viaje, además la carabela La Pinta se sometió a algunas reparaciones y en ambas islas se conservan todavía las casas que ocupó Colón en esta escala.

Galicia

Réplica de La Pinta en Baiona | Imagen de Lmbuga (Luis Miguel Bugallo Sánchez), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Baiona fue el primer puerto europeo al que llegaron noticias del éxito de la expedición de Colón, sucedió cuando el 1 de marzo de 1493 la carabela La Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, llegó al puerto de esta localidad gallega; la carabela La Niña, con Colón a bordo, llegó poco después al puerto de Lisboa y llevó la gran noticia a los Reyes Católicos que estaban entonces en el Palacio Real Mayor de Barcelona.

Sevilla

Sepulcro de Colón en la Catedral de Sevilla | Imagen de Pepe Becerra, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si Huelva es importante como punto de partida hacia el Descubrimiento de América, Sevilla lo es en su retorno porque aquí se gestionó el comercio con América que se generó tras el regreso de las carabelas de América (la nao Santa Maria fue hundida frente a la costa dominicana); además aquí está el Archivo General de Indias y, en la Catedral de Sevilla, están los restos de Cristobal Colón. También son importantes lugares como el Real Alcázar de Sevilla porque era la residencia real desde la que se gestionaban los asuntos del Nuevo Mundo y la Casa de la Contratación que era donde se controlaba el comercio y navegación a América.