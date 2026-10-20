Barcelona con vistas: estos son los mejores miradores de la Ciudad Condal

La diferentes vistas panorámicas de Barcelona son de una belleza notable porque no solo destaca el skyline de la ciudad sino porque lo hace junto al Mediterráneo, entre montañas y atesorando una arquitectura modernista única en el mundo, la que lleva la firma de Gaudí.

Sabiendo que descubrir la ciudad a vista de pájaro, en Barcelona, es una de las experiencias imperdibles a disfrutar en la ciudad, la duda es dónde subirte para ello y no son pocos los lugares entre los que elegir, son sin duda más de seis pero los seis que te recomendamos a continuación se nos antojan indiscutibles:

Parque Güell

Parque Güell | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Es una de las vistas más reconocibles de Barcelona porque combina las diferentes panorámicas que se ven desde distintos lugares del parque con los mosaicos que embellecen el propio parque, obra y arte de Gaudí. Aquí se combina el paisaje urbano con el arte modernista y a poco amante que seas de la fotografía no soltarás la cámara ni dejarás de enfocar.

Búnkers del Carmel

Búnkers del Carmel | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Una de las vistas más famosas y emblemáticas de Barcelona es la que se ve desde los búnkers del Carmel porque se ve la ciudad creciendo hacia el mar destacando en ella la estructura de la Sagrada Familia entre otros edificios; el mejor momento del día para disfrutar de esta imagen es el atardecer, especialmente si eres un amante de la fotografía urbana.

Tibidabo

Panorámica del Tibidabo | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

El Tibidabo es el gran balcón natural de Barcelona porque desde lo alto de esta montaña se ve la ciudad entera con el Mediterráneo al fondo, es una panorámica amplia y espectacular que solo puede verse empequeñecida en días oscuros o con niebla. Tanto desde el mirador del parque como desde no pocas de sus atracciones se disfruta aquí de diferentes panorámicas de Barcelona.

Castillo de Montjuic

Castillo de Monjuic | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Desde esta fortaleza se ve el puerto comercial y el litoral de Barcelona con sus instalaciones marítimas, además, subir hasta aquí para disfrutar de estas vistas tiene un plus, por el recorrido de montaña a recorrer para llegar aquí hay otros miradores que complementan la experiencia panorámica, tampoco es despreciable la experiencia, ni las vistas, de llegar hasta aquí en teleférico.

Basílica Santa Maria del Pi

Basílica Santa Maria del Pi | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Esta basílica está en el corazón del barrio gótico barcelonés y desde su parte más elevada nos permite verlo sobre sus tejados, descubriendo sus callejuelas como sinuosos caminos que transitan por este barrio histórico. Si eres un amante de la arquitectura y la fotografía, de la fotografía arquitectónica, no puedes dejar de visitar esta Basílica para ver, e inmortalizar, el barrio gótico desde su campanario medieval de estilo gótico que fue en su día utilizado como torre de vigilancia.

Mirador Torre Glòries

Mirador Torre Glòries | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Subir a esta mirador es casi obligado porque desde él se disfruta de vistas 360 grados de la ciudad, es más, es el único mirador 360 de Barcelona; además, por la ubicación del edificio donde está este mirador, nos permite disfrutar de la panorámica más moderna y contemporánea de ella, de hecho se aprecia muy bien la cuadrícula del barrio del Eixample, o la estructura de la Sagrada Familia; el atardecer aquí es también inolvidable.