Luces de Navidad en Madrid 2026: cuándo será el encendido y todas las novedades de este año

Madrid encenderá su Navidad a finales de noviembre con novedades como un árbol en Cibeles, con el edificio del Ayuntamiento iluminado, y un guiño al año Xacobeo en Atocha.

Lo ha adelantado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que serán hasta 164 kilómetros de cadenetas las instaladas, tanto como ir y volver a Segovia.

Ángel luminoso de Colón de las luces de Navidad de Madrid | Prensa de Ayuntamiento de madrid

El contrato aprobado alcanza los 5,9 millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado navideño, que se extenderá hasta el día de Reyes. La iluminación navideña de este año se sitúa en el entorno de los 7,3 millones de euros y llegará a más de 250 emplazamientos de la ciudad en los 21 distritos.

El alumbrado será respetuoso con la sostenibilidad ambiental, con más de 14 millones de bombillas led priorizando un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños. Como en los últimos años, el acuerdo establece que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.

Por tercer año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, un certamen cuyas propuestas ganadoras están ya siendo transformadas en luces de Navidad.

Navidad en Madrid | iStock

Y, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Más de 130 cerezos y 7.458 cadenetas

Las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, que suman una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver. A ellos se sumarán 14 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.