4 monumentos europeos que merece la pena visitar este mes de octubre y por qué

Los sitios arqueológicos se conservan a modo de museo pero no sucede lo mismo con los lugares arquitectónicos, hay no pocos palacios, no digamos ya iglesias, basílicas o catedrales, que siguen siendo a día de hoy edificios plenamente funcionales y sirven como escenario para la organización de eventos atractivos a rabiar como los cuatro que te recomendamos a continuación, todos se celebran ya mismo, antes de que acabe el mes, y son perfectos para una escapada de fin de semana:

Basílica Catedral de Saint-Denis

Interior de la Basílica de Saint-Denis | Imagen de Zairon, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

París es siempre una buena idea, le decía Sabrina (tanto Audrey Hepburn como Julia Ormond años después) a Linus (Humphrey Bogart y después Harrison Ford); claro que esa buena idea, en otoño, puede serlo incluso más gracias al Octubre Medieval que se celebra en la Basílica-Catedral de Saint-Denis, un evento que convierte este edificio religioso hasta el 24 de octubre en un gran escenario en el que se organizan conciertos de música medieval y conferencias sobre el medievo.

Cuatro son los conciertos de música medieval que se celebran en el marco del Octubre Medieval de la Basílica-Catedral de Saint Denis, el primero se celebró el pasado 3 de octubre y los tres próximos se celebrarán los días 10, 16 y 24 de octubre; en cuanto a las conferencias sobre el medievo, son solo dos y la primera se celebró el pasado 6 de octubre.

Battle Abbey

Battle Abbey | Imagen de Cmao20, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Los días 10 y 11 de octubre cada año la Abadía de Battle no solo recuerda ni celebra sino que recrea la Batalla de Hastings, un evento histórico de capital importancia para los británicos porque allí y entonces, en 1066, cuando terminó el domino anglosajón de las islas británicas; Guillermo fue coronado rey de Inglaterra el día de Navidad de 1066 después de que el rey anglosajón, Haroldo II, falleciera en la batalla. La Batalla de Hastings es una de las más importantes de la Edad Media y no hay mejor modo de conocerla que visitar la Abadía de Battle y disfrutar de su recreación.

La recreación empieza, ambos días, a las 10 de la mañana y no termina hasta las 5 de la tarde; en ella participan cientos de recreadores representando a los ejércitos sajón y normando e incluso más porque también hay representaciones de la vida cotidiana de la época y exhibiciones de cetrería.

Palacio de los Papas de Aviñón

Palacio de los Papas de Aviñón | Imagen de Chimigi, licencia: CC BY-SA 2.0 FR, via Wikimedia Commons

Desde el pasado 3 de julio y hasta el próximo 15 de noviembre en el Palacio de los Papas de Aviñón se celebra una exposición de arte contemporáneo en un excepcional marco de arquitectura gótica; la exposición, obra ay arte de Lee Ufan, ocupa varios espacios históricos del palacio; un detalle importante a tener en cuenta, al menos si entiendes francés, es que durante todo el mes de octubre y hasta el 15 de noviembre los fines de semana, tanto los sábados como los domingos y a las tres de la tarde, se hacen visitas guiadas.

Lee Ufan es uno de los grandes artistas contemporáneos del mundo y ver su creatividad desplegarse en un palacio tan espectacular como el de Aviñón es una de las mejores oportunidades que tendremos nunca para conocer su arte.

Mont Saint-Michel

Mont Saint-Michel | Imagen de Lynx1211, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Desde el pasado 17 de septiembre y hasta el 22 de noviembre en un enclave tan emblemático como es el Mont Saint-Michel se celebra la exposición Pays’Âges, colección de tapices-testimonio; se trata de una exposición contemporánea de Dorian Étienne instalada en el interior de la abadía. Esta ubicación, el interior de la abadía, otorga a las obras que en ella se exponen un marco histórico de una belleza notable y provoca además un contraste curioso entre la arquitectura medieval y el arte contemporáneo y artesanal.

Esta exposición se compone de grandes tapices realizados en materiales locales y naturales, son de hecho grandes obras textiles realizadas en diferentes territorios. ¿Lo mejor? El acceso a la exposición está incluido en la entrada normal al monumento, no supone un coste adicional.