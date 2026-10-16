7 pueblos españoles a los que escaparnos para despedir octubre y por qué

Octubre es el mes otoñal por excelencia y se cierra con una noche de muertos, con fiestas de Halloween y preparando las de difuntos y todos los santos; en España el final de octubre es un auténtico fin de fiesta porque nuestras fiestas tradicionales relacionadas con los muertos y las brujas combinadas con los primeros magostos y los paisajes otoñales, se mezclan con las celebraciones de Halloween que son de origen irlandés pero que han conquistado el mundo entero a través del cine de Hollywood.

Sabiendo todo esto ¿cuáles son los mejores pueblos de España para disfrutar de este fin de fiesta del mes de octubre? Son muchos, sí, pero nos encantan estos siete:

Cedeira y San Andrés de Teixido

San Andrés de Teixido | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Empezamos por Galicia y su Samaín en Cedeira porque este pueblo marinero no solo es bonito y fiestero sino que además sabe de escándalo (a percebes y marraxo…); y, por si esto fuera poco, está muy cerca de los acantilados más espectaculares de Europa y de San Andrés de Teixido, una pequeña localidad a la que, según reza la tradición, quien no va de vivo va de muerto (así que casi mejor ir de vivo y disfrutarlo ¿no?).

Ribadavia

Ribadavia | Imagen de Lmbuga (Luis Miguel Bugallo Sánchez), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Seguimos en Galicia porque allí el Samaín, con la Santa Compaña, es una fiesta que sabe a castañas y por eso elegimos Ribadavía, porque allí ya están de magosto; además esta localidad cuenta con precioso casco histórico medieval que se convertir en un escenario perfecto para las celebraciones de fin de octubre, unas celebraciones en las que se combinan la historia, el folklore gallego y las leyendas como la de la Santa Compaña.

Ochagavía

Ochagavía | Imagen de Etxemi, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ochagavía, con sus casas pirenaicas y su puente medieval sobre el río Anduña junto a un hayedo, es una de las imágenes más representativas del otoño español; y, por si esto no fuese suficiente (te anticipamos que sí lo es…) está muy cerca de la Selva de Irati que es uno de los lugares más recomendados de España para disfrutar de los paisajes de otoño, aquí los tonos dorados, cobrizos y anaranjados del hayedo son de lo más fotogénicos.

Zugarramurdi

Zugarramurdi | Pixabay

Zugarramurdi es un pueblo cuya historia está ligada a los procesos de brujería que tuvieron lugar allá por 1610 y a las leyendas que se forjaron de ahí en adelante y que tiene que ver con aquelarres nocturnos en las cuevas; además en octubre el ambiente y la atmósfera del lugar acompaña a estas leyendas oscuras… Por eso es esencial visitar tanto las cuevas como el Museo de las Brujas de Zugarramurdi especialmente en esta época del año.

La Alberca

La Alberca | Imagen cortesía de turismo de Castilla y León

La Alberca es uno de los pueblos más bonitos de España también en octubre; es un pueblo de arquitectura tradicional y costumbres también tradicionales: cada tarde la Moza de Ánimas recorre las calles tocando una esquila y rezando por el alma de los difuntos; es verdad que esta tradición se mantiene todo el año pero resulta especialmente interesante en esta época del año, la otoñal.

Soportújar

Soportújar | Imagen de OliBac from FRANCE, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Soportújar es el pueblo de las brujas, de hecho el pueblo está lleno de esculturas de brujas, calderos, arañas gigantes y otros elementos que parecen sacados de un cuento de miedo; además, Soportújar es un pueblo muy fotogénico con sus calles blancas, sus vistas a la Alpujarra y su rincones decorados para la ocasión; es verdad que el ambiente alrededor de las brujas en Soportújar se disfruta todo el año pero, a finales de octubre, se disfruta más si cabe.