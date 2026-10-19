Casa Batlló de Barcelona: ¿Qué significan los detalles de esta obra de Gaudí?

En pleno paseo de Gracia de Barcelona, rodeado del bullicio de la ciudad, se encuentra uno de los edificios más reconocidos y sorprendentes del arquitecto Antoni Gaudí: la Casa Battló. Sus balcones, su fachada ondulanda y su curioso tejado llaman la atención de locales y turistas, que se amontonan frente al edificio para inmortalizarlo con sus cámaras. Lo que puede no hagan la mayoría de personas es pararse a pensar en qué hay detrás de tantas formas y colores, de esa arquitectura tan original.

Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la Casa Batlló de Gaudí pertenece al modernismo catalán y está repleta de detalles que evocan naturaleza y leyendas populares. Y es cierto que no todos sus significados están documentados, pero observar cada uno de los detalles de esta obra permite descubrir algunas de las interpretaciones más interesantes que se han hecho acerca del que es, sin lugar a dudas, uno de los edificios más emblemáticos de la capital catalana.

Casa Batlló | Pixabay

Uno de los elementos más populares de la Casa Battló es su tejado cubierto de piezas cerámicas que recuerdan a las escamas de un dragón. Sus tonalidades verdes, azules y violetas varían según les dé la luz, y su silueta curva de evoca el lomo de una criatura fantástica. Por ello, una de las interpretaciones más populares del edificio es que este tejado está inspirado en el famoso dragón de la leyenda de Sant Jordi. Según esta lectura, el tejado representaría el cuerpo del animal y la cruz de cuatro brazos que corona una torre, simbolizaría la espada con la que el caballero de la leyenda lo mató.

Asimismo, otro de los elementos más destacados de la Casa Batlló de Gaudí son los balcones de hierro fundido de la fachada. Sus formas, repletas de aberturas, hacen que muchos visitantes los interprenten o bien como máscaras de carnaval, o bien como calaveras. Esto explica, en parte, por qué este edificio de Barcelona es conocido popularmente como la Casa de los Huesos. Sin embargo, no es la única razón: las columnas de piedra de la parte inferior de la fachada, con sus formas orgánicas, también evocan huesos. Y por si fuese poco, las ventanas y el resto de contornos curvos también hacen pensar en un organismo vivo.

Casa Batlló | Pixabay

Aparte de la interpretación relacionada con Sant Jordi, la Casa Batlló es una obra inspirada en el mundo marino. Las curvas, los reflejos de la cerámica y los fragmentos de vidrio de colores recuerdan al movimiento del agua y a los destellos de la luz sobre el mar.

De hecho, esta conexión con la naturaleza es una de las características más reconocibles del arquitecto catalán. Si bien es verdad que no dejó por escrito el significado de ninguno de estos elementos, sí está confirmado que se inspiraba en el entorno natural para crear sus obras arquitectónicas y decorativas.