¿Sabías que a Coria en otoño también se va a ver aves?

Quienes viajan en otoño tras el vuelo de las aves suelen tener por destinos lugares como el Estrecho de Gibraltar, el de Mesina en Italia, el Bósforo, el Marie Wadden, Hortobágy en Hungría o Gallocanta en España ¿por qué? Porque son lo que podríamos llamar grandes hubs migratorios europeos, ahora bien, eso no quiere decir que solo en esos lugares se pueda gozar del espectáculo que despliegan las aves cuando migran, hay lugares como Doñana o Coria que son también destinos de escándalo para quienes quieren ver a las aves migrando hacia tierras más cálidas. Y a Coria, precisamente, nos vamos hoy.

Y es que esta localidad extremeña, además de ricos platos con las setas como protagonistas y un casco histórico espectacular que luce especialmente bello bajo la luz otoñal, nos ofrece la posibilidad de ver buitres leonados, milanos negros y reales, águilas calzadas, azores o aguiluchos cenizos sobrevolando el paisaje; esas especies entre otras no tan espectaculares pero igualmente interesantes como abubillas, abejarucos, rabilargos, cárabos comunes, perdices rojas o codornices.

Aviturismo, Coria. | Imagen cortesía de Turismo de Coria

¿Cuáles son los lugares de Coria a los que debes trasladarte prismáticos en mano para disfrutar del vuelo de las aves migratorias? La Dehesa Boyal de Mínguez es sin duda uno de esos lugares, también el río Alagón donde descansan y anidan las garzas y ánades reales, los cormoranes grandes, garcetas comunes, fochas, avetorillos, oropéndolas e incluso algún que otro martín pescador.

Y no creas que eso es todo, si te paseas por los campos de secano y de regadío podrás ver cigüeñas blancas, lechuzas, mochuelos, autillos, alegrías, cucos, alcaudones, jilgueros, petirrojos y ruiseñores comunes entre otras especies; ¿y en el casco histórico de Coria? Pues sí, ahí también verás algunas aves como cernícalos primicias, grajillas, vencejos comunes, aviones zapadores o golondrinas.

Aviturismo, Coria. | Imagen cortesía de Turismo de Coria

Además, para los amantes de las aves, Coria tiene otra ventaja además de los lugares antes detallados con las aves que están de paso por cada uno de ellos ye s su cercanía a lugares como la Sierra de Gata y el Parque Natural del Tajo Internacional, entornos naturales en los que no solo podrás disfrutar del vuelo de aves como las águilas, los buitres o las cigüeñas negras sino también de actividades como cel senderismo o la escalada.