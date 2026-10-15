Minas de Cercs: el museo de Barcelona que permite conocer la historia del carbón

Puede que nunca te hayas parado a pensarlo, pero el carbón tuvo mucha importancia durante décadas, hace un tiempo atrás. Y en Barcelona existe un lugar donde se puede conocer su historia: las Minas de Cercs. Se trata de un espacio museístico situado en el interior de la provincia, concretamente en la comarca del Berguedà, que lleva al visitante a adentrarse en el pasado industrial de Cataluña y a acercarse un poco a las duras condiciones de trabajo que tenían los mineros que pasaban horas bajo tierra.

Ubicado en el antiguo núcleo minero de Sant Corneli, el museo es una mezcla de patrimonio industrial, exposiciones y actividades inmersivas. Más que nada, porque es posible recorrer una parte de las antiguas galerías a bordo de un tren minero. De hecho, este paseo, que permite descubrir unos 450 metros de la galería de Sant Romà, es una de las partes más interesantes de la visita. Deja conocer en primera persona el espacio en el que se desarrollaba el trabajo de extracción y, a la vez, observar las condiciones de una actividad que exigía un gran esfuerzo físico a los trabajadores.

Minas de Cercs | Imagen de Jordiferrer, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La salida de la galería se lleva a cabo a pie, con la compañía de un guía que, a lo largo del itinerario, explica los cambios experimentados en la minería durante el siglo y medio en que se realizaba todo el esfuerzo a mano. Después, las tareas se fueron mecanizando poco a poco, y esto se puede comprender mejor no solo gracias a la explicación humana del guía, sino también a la escenografía y los elementos interpretativos que se han instalado en las Minas de Cercs.

Asimismo, la exposición permanente del Museo de las Minas de Cercs es otro de los imprescindibles. Dividida en dos ámbitos, el carbón y la vida cotidiana, da a conocer las características de este combustible fósil, los sistemas de explotación, las herramientas y las instalaciones. También se centra en la dimensión social de la minería y muestra las condiciones de vida en la colonia, el trabajo de las mujeres o las relaciones entre la empresa y los trabajadores.

Localidad de Sant Corneli en Cercs (Barcelona, España) | Imagen de Xavigivax, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Por último, debes saber que la visita a este museo minero incluye un audiovisual sobre la historia de la minería en la comarca del Berguedà, así como la recreación de una vivienda mineral tal y como era en la década de 1940.

Por si fuera poco, todo esto puede completarse con un paseo por Sant Corneli, el núcleo en el que se encuentra el museo. Sobre esta colonia minera podemos contarte que se desarrolló a finales del siglo XIX para alojar a los trabajadores que llegaban a la zona para trabajar en la extracción del carbón. Eso, y que todavía conserva el recuerdo de una forma de vida organizada alrededor de la mina.