El pueblo de Navarra conocido como "el pueblo de las brujas": tiene una cueva de aquelarres y es perfecto para Halloween

Halloween es una de las mejores épocas del año para descubrir lugares envueltos en misterio, historias de brujas y leyendas que han sobrevivido al paso de los siglos. Y aunque en España existen numerosos destinos relacionados con lo sobrenatural, hay un pequeño pueblo de Navarra que parece sacado de una película de terror. Se trata de Zugarramurdi, conocido como el pueblo de las brujas, una localidad situada muy cerca de la frontera con Francia que esconde una de las cuevas más enigmáticas del país.

La Cueva de las Brujas de Zugarramurdi: un lugar lleno de misterio

El principal atractivo de Zugarramurdi es su famosa Cueva de las Brujas, también conocida como Sorginen Leizea, situada a unos 400 metros del casco urbano. Se trata de una impresionante cavidad natural formada por la erosión del agua, con un túnel de aproximadamente 120 metros de longitud y hasta 12 metros de altura. A diferencia de otras cuevas, aquí no encontrarás estalactitas ni pinturas rupestres, sino enormes galerías de piedra rodeadas de vegetación y atravesadas por un arroyo conocido como la Regata del Infierno.

Pero lo que realmente hace especial a este lugar son las historias que lo rodean. Según las leyendas populares, en estas cuevas se celebraban aquelarres, reuniones nocturnas en las que supuestamente las brujas practicaban rituales y adoraban al diablo. Estas creencias dieron lugar a uno de los episodios más oscuros de la historia de Navarra: los procesos inquisitoriales de principios del siglo XVII. En 1610, la Inquisición condenó a once personas a morir en la hoguera, seis de ellas ejecutadas en persona y cinco en efigie, acusadas de brujería.

Qué ver en Zugarramurdi durante Halloween

Visitar Zugarramurdi en Halloween es una oportunidad para adentrarse en estas leyendas y descubrir uno de los escenarios más misteriosos de España. Además de recorrer las cuevas, merece la pena visitar el Museo de las Brujas, un espacio dedicado a explicar la historia de la brujería, las creencias populares y la persecución que sufrieron numerosas personas durante la Inquisición. También puedes pasear por las calles del pueblo, contemplar sus tradicionales caseríos de piedra y disfrutar de los paisajes otoñales del norte de Navarra.

Horarios y precios para visitar la Cueva de las Brujas

La Cueva de Zugarramurdi se puede visitar durante todo el año, aunque el otoño tiene un encanto especial por los colores de sus bosques y su relación con las historias de brujería. Según la web turística oficial, la entrada general cuesta 6,50 euros, mientras que la infantil, de 6 a 11 años, cuesta 4,50 euros. En octubre, el horario habitual es de martes a viernes de 10:30 a 18:00 horas y los fines de semana de 10:30 a 18:30 horas, aunque conviene consultar posibles cambios antes de acudir.

Así que, si estás buscando una escapada diferente para Halloween 2026, Zugarramurdi es una alternativa a los tradicionales parques de terror. Un pequeño pueblo donde naturaleza, historia y leyendas se mezclan para ofrecer una visita que, sin necesidad de actores ni efectos especiales, consigue trasladar a sus visitantes a uno de los capítulos más inquietantes del pasado de España.