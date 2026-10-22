Así será la Feria de Todos los Santos de Cocentaina 2026: el mercado histórico que llena de puestos las calles de Alicante

Cada año, a finales de octubre, son muchas las personas que celebran Halloween o la castañada. También las que llevan flores al cementerio, recordando a sus seres queridos cada 1 de noviembre. Pero aparte de estas tres tradiciones, probablemente las más conocidas o extendidas, en España hay otras actividades o costumbres que también tienen a sus espaldas muchísimos años de historia. Y una de ellas es la Feria de Todos los Santos de Concentaina, en la provincia de Alicante.

Cada otoño, Cocentaina se transforma en un gran mercado al aire libre con cientos de puestos, artesanía, gastronomía y actividades dirigidas a todos los públios. Este año, por tanto, no iba a ser menos, y la Feria de Todos los Santos regresa a esta localidad en su 680ª edición. Para encontrar los orígenes de esta feria, por tanto, debemos remontarnos al siglo XIV. Y aunque se ha ido modernizando con los años, no ha perdido para nada su esencia.

En esta ocasión, la Feria de Todos los Santos de Concentaina tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026, aunque será la tarde del día 29 de octubre cuando podrán empezar a abrir los expositores. Esa tarde se celebrará el Día del Niño en las atracciones, aunque se espera que los visitantes acudan en mayor medida el fin de semana a la que es una de las ferias comerciales más emblemáticas de la Comunitat Valenciana.

Feria de todos los Santos de Cocentaina | Imagen de Ontigon, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Declarada de Interés Turístico Internacional, este año volverá a tener como uno de sus grandes protagonistas a la música. El Sol a Sol, en la Zona de Degustación de la plaza Mossén Raduan, ofrecerá durante los cuatro días sesiones de DJ, rock, reggae, pop, punk y tributos. Por su lado, Fira i Festa será una propuesta nocturna y acogerá el espectáculo La Casita de Lo Perreo.

Aparte de esto, tendrá más de 800 puestos en los que comprar productos de moda, artesanía y hogar, entre otras cosas. Además, habrá zonas temáticas, como el mercado medieval o el zoco árabe, que se repartirán por el casco histórico del pueblo. En cuanto a gastronomía, la feria será un lugar fantástico para probar platos típicos de la zona, así como para participar en el "esmorzar de fira" (almuerzo de feria), sobre todo el 1 de noviembre.

Por si todo esto fuera poco, habrá tiempo y espacio para la cultura y otras actividades. Además de la música, de la que ya hemos hablado, habrá exhibiciones ecuestres, exposiciones de maquinaria rural, competiciones deportivas, como por ejemplo de pelota valenciana, y varias actividades diseñadas para los más pequeños de la familia.

La Feria de Todos los Santos de Cocentaina mantiene su vínculo con las tradiciones locales, pero además, incorpora también propuestas comerciales, culturales y de ocio adaptadas a la actualidad. Con ello, consigue que año tras año sean miles las personas que la visitan, y eso que sus inicios datan del año 1346.