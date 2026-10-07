El municipio de Alicante que tiene la mejor tortilla de patatas de España de 2026

Celia Clara Correira, del restaurante La Teulada de Elche (Alicante), se ha proclamado ganadora del Campeonato de Tortilla de Patatas-Trofeo Tescoma, celebrado este domingo en la feria Alicante Gastronómica. De esta manera, la cocinera "se corona como la mejor del año y reina estrella de este 2026".

El jurado, en un veredicto "muy disputado", recalca la organización del evento, ha otorgado el segundo premio a Alejandro Oliveria del restaurante madrileño La Falda de Chamberí, un local que ganó el Campeonato en la edición de 2025. El tercer puesto lo ha ganado Carlos Boado, del Caserío de Tión en la localidad de Coirós (A Coruña).

Esta edición, una de las más reñidas según el presidente del Jurado, Rafael García Santos, ha otorgado un triple cuarto puesto, empatados a puntos, entre los concursantes de los restaurantes O Cabo (A Coruña) de Ramón Rodríguez; Nou Pinet (Alicante) de Dana Rotaru; y Tizona (Logroño) de Carlos Olabuenaga.

Todos ellos se clasifican automáticamente para la próxima edición del Campeonato de España de 2027, que se volverá a celebrar en la feria Alicante Gastronómica, convertida en la sede oficial de este encuentro y de su Congreso Nacional en los últimos años.

El Campeonato de España de Tortilla de Patatas-Trofeo Tescoma es la cita más importante del calendario y concentra a los mejores especialistas en la elaboración de este icónico plato de la gastronomía española. Los concursantes acceden a través de la selección del propio jurado y en las pruebas autonómicas celebradas en los últimos años.

El jurado, que tenido la responsabilidad de coronar la mejor tortilla de patatas de este año, ha estado compuesto por Rafael García Santos, José Gómez 'Joselito', Paco Torreblanca, Kiko Moya (L'Escaleta), Fran Martínez (Maralba), Lorenzo Cañas (La Merced), Gonzalo Antón (Zaldiarán), Pedro Morán (Casa Gerardo), José Manuel Crespo (El Manjar), Pepa Fernández (RNE) Paz Álvarez (El País) y Julián Méndez (El Correo).

Las mejores tortillas de España se han dado cita en este encuentro nacional que se celebra en la feria experiencial más importante del calendario, y que logró una afluencia de 85.000 personas en la pasada edición. Todos los seleccionados para esta final son maestros y maestras de reputado prestigio y expertos en la creación de la tortilla.

Al acto ha asistido el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, quien ha subrayado que se trata de "un concurso de referencia nacional donde tradición, técnica y pasión se unen para elegir la mejor tortilla de patatas de España ante un jurado de reconocido prestigio".