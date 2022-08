Uno de los mejores restaurantes del mundo está en un pueblo de Alicante

España es uno de los lugares donde mejor se come y además existe una calidad precio que sin duda supera con creces a muchos países ya no solo europeos sino mundiales. Nuestro país triunfa por su gastronomía como ninguno otro lo hace y eso es porque ofrece un gran abanico de variedades de comida y de bebida.

La comida tradicional atrae a miles de turistas tanto nacionales que viajan dentro del país como europeos e internacionales. Pero no solamente hay opciones tradicionales sino que existen muchos locales que ofrecen comida de otros países: de hecho, hace unos días te contábamos que si no conseguías unos días para viajar fuera de Madrid, no era problema porque gracias a las grandes posibilidades gastronómicas que tiene España, no tenías que salir de la ciudad para probar la comida de otros destinos diferentes de España.

Ahora te contamos que en una lista de 'Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo' llevada a cabo por la revista 'William Reed Business Media', se han conseguido colar 6 restaurantes españoles y entre ellos uno que pertenece a la provincia de Alicante.

En Denia se ubica el restaurante Quique Dacosta que ha logrado alzarse con el puesto número 42 en el ranking de mejores restaurantes del mundo realizado por la revista ya mencionada. El lugar se caracteriza (según su página web) por brindar a los clientes una experiencia gastronómica completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, permitiendo así que los españoles tengamos una de las mejores referencias de la cocina vanguardista.

El arte se refleja en cada uno de los platos llevados a cabo por el chef Quique Dacosta y es que según cuenta en la página web del restaurante, se deja llevar mucho por la estética y los paisajes de la comunidad valenciana, a pesar de que él no es originario de ninguna provincia de la comunidad de Valencia sino que es de Extremadura. Habla del concepto de 'cocinar belleza' y lo pone en práctica en la cocina de este restaurante, pudiendo así dar a conocer la gastronomía relacionada con el arte y la arquitectura.

6 restaurantes españoles, entre los mejores del mundo

Los otros restaurantes que se han clasificado como algunos de los mejores del mundo, a parte del Quique Dacosta, y que se ubican en España son:

- El restaurante de Barcelona Disfrutar

-DiverXo, ubicado en Madrid. Pertenece al chef David Muñoz.

-Asador Etxebarri en Atxondo.

-Elkano, en la ciudad vasca de Getaria.

-El restaurante Mugaritz en San Sebastián.

