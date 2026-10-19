Los mejores lugares para vivir la noche de Halloween según ChatGPT

El mes de octubre es sinónimo de rutina, otoño, castañas y, como no puede ser de otra manera, de Halloween. Como cada 31 de octubre, numerosas partes del mundo celebran la noche más terrorífica del año. Y es que, es la oportunidad perfecta para hacerse un buen maquillaje y disfrazarse del personaje más aterrador. Pues, ahí radica la diversión. Al ser algo que solamente se puede hacer una vez al año, la emoción ante la llegada de este día es mayor.

En España, esta tradición ha ido cogiendo fuerza con el paso de las últimas décadas. Pero, como es bien sabido, no nació en nuestro país. Por otro lado, en América se vive tan fuertemente que llega acompañado del icónico “Truco o Trato”, calabazas talladas, disfraces de brujas, fantasmas, vampiros y esqueletos. Una festividad muy importante para los estadounidenses, pero que se ha ido extendiendo por todo el mundo. Ante ello, y debido a que la cuenta atrás para celebrar Halloween 2026 ha comenzado, hemos acudido a la Inteligencia Artificial para saber qué lugares considera que son los mejores para vivir esta terrorífica noche. ¡Esto es lo que dice ChatGPT!

Salem (Estados Unidos)

Witch House, Salem | Imagen de SalemPuritan, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En el primer puesto de la lista se encuentra Salem (Massachusetts). Conocido como el gran referente. Cada mes de octubre se organiza el Haunted Happenings, un evento donde se pueden disfrutar de ferias, recorridos nocturnos y espectáculos. Además, hay una procesión nocturna por el centro que este 2026 cumplirá su 29º edición. Asimismo, cabe señalar que debe su fama a los juicios por brujería que hubieron en 1692. Y es que, hay muchas historias reales y leyendas que aterran hasta los corazones más valientes. Por lo tanto, vivir la noche del 31 de octubre aquí es una experiencia completamente inolvidable si te gusta esta festividad.

Derry (Irlanda del Norte)

Derry | Imagen de Michael Parry, licencia de dominio público, via wikimedia commons

Aunque muchas personas creen que Halloween es una tradición que nació en Estados Unidos, lo cierto es que no. Según se ha podido saber, se originó en las Islas Británicas y en el norte de Europa hace más de 2.000 años. Pues, surgió como una festividad pagana celta llamada Samhain. Pero, en pleno 2026, el lugar recomendado para vivir la noche del 31 de octubre es Derry. Y es que, esta región irlandesa acoge el mayor festival de Halloween de Europa, el Carnaval de Banks of Foyle. Así pues, los asistentes pueden disfrutar de casas embrujadas, desfiles de fantasmas y relatos de terror.

Transilvania (Rumanía)

Castillo de Bran | Imagen de Jerónimo Roure Pérez, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si te gustan las películas y las historias de vampiros, conocerás la existencia de Transilvania. Y es que, se asocia a la mundialmente conocida novela de Drácula, de Bram Stoker. Además, el Castillo de Bran es uno de los más visitados del mundo debido a que es asociado con Drácula, el temido vampiro. De hecho, las visitas aumentan notablemente durante el mes de octubre.

Los Cárpatos, los bosques oscuros y las ciudades medievales como Brasov o Sibiu ofrecen una atmósfera neblinosa que dan mucho ambiente durante la noche de Halloween. Además, la arquitectura gótica encaja perfectamente con la temática.

Nueva Orleans (Estados Unidos)

Nueva Orleans | Imagen de Infrogmation of New Orleans, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

En Nueva Orleans, Halloween es la segunda celebración más importante de la ciudad. Y es que, es tan importante para sus ciudadanos que la única festividad que la supera es Mardi Gras. Debido a ello, se realizan numerosos tours paranormales. Además, cabe señalar que el trasfondo de su historia está ligado con el vudú. Por ello, el viajero tiene la oportunidad de disfrutar de fiestas callejeras y eventos especiales.

Edimburgo (Escocia)

Dean Village, Edimburgo | Imagen de Nuriamarinn, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El último puesto del Top 5 de ChatGPT, pero no por ello menos importante, es Edimburgo. Lo particular de vivir Halloween aquí es que coincide con el Samhuinn Fire Festival, una celebración celta ancestral que da la bienvenida al invierno con fuego, tambores y teatro en la calle. Además, se realizan tours de misterio. Pues, la ciudad ofrece recorridos subterráneos y paseos nocturnos que ayudan a conocer sus leyendas más oscuras.