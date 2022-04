6 destinos perfectos para viajar en el Día de la Madre

El próximo 1 de mayo de 2022 se celebra en España el Día de la Madre. Una oportunidad más para hacer saber a nuestra madre cuánto la queremos, aunque bien es cierto que debemos hacerlo siempre que se nos presente la ocasión. Si eres de los que desea regalarle un viaje o, incluso, organizar un viaje con ella… ¡Estás en el sitio indicado!

Y es que es el momento más que perfecto para visitar ciertos rincones de nuestro país para que tu madre desconecte y, sobre todo, se lo pase en grande. Lo más probable es que el tiempo acompañe, por lo que quédate con estas propuestas que, seguro, serán muy útiles para tus planes.

Feria de Abril | Imagen de Sandra Vallaure en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Sevilla

Es el destino perfecto. Entre otras cuestiones, porque su Feria de Abril comienza este 1 de mayo. Después de dos años de parón debido a la crisis sanitaria derivada del coronavirus, Sevilla vuelve a engalanarse para disfrutar de esta Feria que durará hasta el 7 de mayo. Eso sí, debes tener en cuenta que la noche del 30 de abril se celebrará la fiesta del “Pescaíto”. ¡No te lo puedes perder!

Córdoba | Imagen de Jorge García en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Córdoba

Andalucía siempre es una apuesta segura, ya que reúne diversas premisas: ciudades con encanto, gente hospitalaria y, sobre todo, ¡que es raro que haga mal tiempo a estas alturas del año! Por ese mismo motivo, Córdoba también es una gran apuesta para el Día de la Madre. Una oportunidad única para descubrir, entre otras cuestiones, la Mezquita-Catedral, su Puente Romano o, incluso, el siempre sorprendente barrio de la judería.

Gran Canaria | Pixabay

Gran Canaria

No puede faltar una isla en esta lista, y Gran Canaria puede ser una gran opción para poder dejar a un lado el estrés que conlleva el día a día. Y es que es tendencia en cuanto a turismo de salud y wellness se refiere. Por lo tanto, disfruta de la playa pero también de diversos tratamientos como talasoterapia, masajes terapéuticos o, incluso, duchas tropicales. Algunos de los hoteles que destacan en este ámbito son el Seaside Palm Beach e, incluso, el Lopesan Costa Meloneras.

Mallorca | Pixabay

Mallorca

Seguimos hablando de islas, pero esta vez nos vamos hasta las Baleares. En verano, este destino es recurrente pero a estas alturas del año no estará tan masificado. Por lo tanto, podrías estar ante unas pequeñas vacaciones con tu madre en un entorno verdaderamente mágico. Podréis disfrutar del casco antiguo de Palma de Mallorca, sin olvidar del Palacio Real de La Almudaina, el Castillo de Bellver o, incluso, la famosa Catedral.

Cangas de Narcea | Imagen de Xuliu Pombar en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Asturias

Si tu madre prefiere algo más de tranquilidad y, sobre todo, encontrarse con la naturaleza en todo su esplendor… ¡Este destino es perfecto! Pero, ¿qué hay de una ruta gastronómica por Asturias? Te recomendamos que recorras el Principado en coche, para dejaros llevar por acantilados, bosques de ensueño, playas completamente solitarias… y buena comida. Desde Gijón hasta Oviedo, pasando por pueblos como Candás, Llanes, Cangas del Narcea o Puerto de Vega. No olvidéis disfrutar de una buena fabada, quesos, pastel de cabracho, cachopo y tortos de maíz, entre otras delicias.

Calpe. Alicante (Costa Blanca) | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Alicante

La Costa Blanca no podía faltar en esta lista. Siempre es un acierto para realizar un viaje en familia, y más en este Día de la Madre. No solamente puedes disfrutar de días de playa, sino también conocer pueblos absolutamente mágicos que se encuentran en el interior de la provincia de Alicante. Así pues, te recomendamos pisar la capital para conocer el Castillo de Santa Bárbara pero, a su vez, recorrer otros pueblos conocidos como Calpe o Altea que, a estas alturas del año, todavía no están tan masificados por el turismo.

