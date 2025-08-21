El Parador que está al borde de un acantilado en una de las ciudades más bonitas de Málaga

Los Paradores son alojamientos turísticos especiales que están ubicados en palacios o castillos y que tienen un interés singular por la historia que guardan. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del Parador conocido como "El Escorial de Asturias" que está en un monasterio.

Y ahora queremos que conozcas un parador que está al borde de un acantilado en la provincia de Málaga. Se trata del Parador de Ronda. Este parador se alza desde 1994 sobre los antiguos edificios del ayuntamiento y el mercado de abastos de la ciudad, conservando la fachada original de la Casa Consistorial, sus arcadas, cornisas y tradicional reloj.

Este parador se encuentra en un lugar privilegiado, junto al emblemático Puente Nuevo, y que hace de un balcón excepcional que se asoma al paisaje único del Tajo, una espectacular hendidura de 120 metros de profundidad.

De interior acogedor y luminoso, marcado por los colores vibrantes y alegres de su decoración, el Parador ofrece una exclusiva panorámica, que podrás disfrutar desde la terraza o mientras te bañas en la piscina. Además, el Parador cuenta con hermosos dúplex y elegantes salones para acoger todas tus celebraciones y eventos.

Además, el Parador acoge una importante colección de arte taurino, con más de un centenar de obras de distintos formatos y estilos. Así, se ofrece una visión contemporánea de esta tradición, desde el Romanticismo y la cultura goyesca, hasta el expresionismo, la cultura pop o la abstracción geométrica.

La oferta gastronómica del Parador de Ronda incluye los platos andaluces más tradicionales junto a recetas de la cocina mediterránea, con especialidades de la serranía y platos con reminiscencias taurinas. Complemento al restaurante tradicional, El Manzel de Ronda, es un espacio gastronómico con entidad propia, carta más informal y con raciones para compartir representativas de las comarcas malagueñas.

Si quieres alojarte en este parador los próximos meses, (de septiembre a diciembre) podrás hacerlo desde 156 euros la noche.